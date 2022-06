J Balvin hace pública sus disculpas a Christian Nodal

La pelea que protagonizaron J Balvin y Christian Nodal, luego que el colombiano haya compartido una foto para "burlarse" del cambio de look del mexicano, ha sido uno de los temas más sonados de esta última semana. Esto hizo enojar al exponente del regional mexicano al punto de escribirle una canción a Balvin llamada “Girasol”, en la que le respondió de manera contundente.

Hace unos días, durante uno de sus conciertos, Nodal se refirió al tema con la intención de disculparse con J Balvin por toda la polémica que se generó, aunque se ha mantenido firme con que nadie tiene derecho de burlarse de su aspecto físico. Ahora, J Balvin es el que le ofreció disculpas públicas a través de una serie de historias de Instagram, con lo que se puede concluir que los artistas han dado por terminada la polémica.

A través de sus redes sociales J Balvin ofreció disculpas públicas a Christian Nodal.

J Balvin se sinceró en redes sociales y al igual que Nodal, se disculpó por toda la polñemica que los tuvo en el ojo de la tormenta durante estos últimos días. El intérprete de "Mi gente" reconoció que cuando hizo su publicación para hablar de las similitudes entre los looks de ambos, el cantante de regional mexicano "Estaba pasando por un mal momento". "No soy nadie para juzgarlo. Estaba pasando por un mal momento. Yo no lo hice con esa mala intención y entiendo su punto de vista; obviamente aquí estamos en buena vibra. Paz, paz, yo no soy nadie para juzgar a quién. Espero que todo bien y estamos para dar el ejemplo y no andar por ahí regando oscuridad y mal ejemplo a la sociedad", dijo.

J Balvin dijo que como artistas deben ser el ejemplo para sus seguidores.

Asimismo, reconoció que todo este conflicto que se generó tras una “broma” de mal gusto, fomentó las burlas y memes contra Nodal. En ese sentido, J Balvin dijo en su video: "nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad el dar un buen ejemplo". En el material publicado por el reguetonero se lo puede ver caminando, y al llegar a un lugar tranquilo recordó que Christian Nodal le ofreció disculpas públicas este fin de semana, es por ello que decidió hacerlo de la misma forma. "Es un caballero en hacer lo que hizo y yo respeto eso más que nada y fue real, no mintió. No mintió en nuestra conversación y ya lo otro, no", concluyó J Balvin.