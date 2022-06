¡Camilo le cortó el pelo a Ricardo Montaner!: "Mi peluquero no está..."

La Dinastía Montaner cada día crece más y más tanto en popularidad como así también en el mundo artístico. Esta familia está repleta de cantantes, actrices y productores musicales que han llevado a esta familia a ser reconocida en diversas partes del mundo. Además varios de sus integrantes han sido convocados para ser jurados en realitys en distintos países del continente.

Ricardo Montaner y Camilo poseen una excelente relación.

Hace algunas horas, Ricardo Montaner compartió en sus redes sociales una foto que dejó sorprendidos a todos sus fanáticos. La misma se puede ver en su feed de su cuenta oficial de Instagram. En ella aparece el intérprete de la canción "Cachita" junto a su yerno Camilo. Pero lo que causó una gran sorpresa de todos es que el esposo de Evaluna le está cortando el pelo a su suegro.

En la descripción del mencionado posteo se puede leer la frase que escribió Ricardo Montaner: "Alistándome para cantar..!

Mi peluquero no está muy seguro de lo que hace! @camilo". Esta publicación causó la respuesta inmediata de Camilo que le contestó: "Me acuerdo muuucho de ese día!! Ese día supimos que Evaluna estaba embarazada. Te amo suegro! No sé cortar pelo pero por ti aprendo!!".

Ricardo Montaner y sus hijos estarán por segunda vez en La Voz Argentina.

Hoy Ricardo Montaner junto a sus hijos Mau y Ricky debutarán en la cuarta temporada de "La Voz", versión Argentina. El año pasado los integrantes de la familia Montaner estuvieron presentes en lo que fue la tercera temporada del mencionado Big Show. El resto del jurado estará compuesto por las cantantes argentinas Lali Espósito y Soledad Pastorutti.