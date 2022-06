La verdadera razón por la que Liam Payne se divorció

Los cambios radicales que experimentamos en la vida nos llevan muchas veces a mirar las cosas desde perspectivas diferentes, incluso, nos hacen reaccionar para que tomemos caminos opuestos a los que estábamos planeando destinar nuestro futuro. Cada vez que Liam Payne habla de Cheryl Cole su antigua novia, en alguna entrevista, siempre repite lo afortunado que se siente de que forme parte de su vida y sea la mamá de su único hijo. Incluso ha reconocido en más de una ocasión que no cierra la puerta a una reconciliación en el futuro a pesar de que él estaba comprometido hasta hace unas semanas y ahora tiene una nueva novia.

Cheryl Cole junto a Liam Payne.

Entonces, ¿qué sucedió con la pareja? ¿Por qué se separaron Cheryl y Liam? El antiguo integrante de One Direction confesó ahora por primera vez que el nacimiento de su bebé resultó muy duro, porque la cantante sufrió una fuerte hemorragia en el parto, y acabó marcando el principio del fin para ellos.

"Me gusta hablar con otros papás primerizos. No sabes lo que te espera y todo cambia. Y para ser honesto, la paternidad arruinó nuestra relación en ese momento, pero por las razones correctas. Estaba tan emocionado de que naciera que estaba sinceramente preocupado por si no lo quería lo suficiente", aseguró en el podcast Impaulsive with Logan Paul. Aunque su historia de amor no estaba destinada a durar, Cheryl sigue siendo una persona muy importante para Liam y le agradece que le dé "plena autonomía" mientras ella atiende al pequeño Bear.

Además, le permite ver a su hijo siempre que quiere y puede llevarlo a la escuela una o dos veces a la semana. "La relación que tenemos ahora como amigos no ha hecho más que crecer", aseguró. Lo paradójico en muchas relaciones que se terminan es que suelen llevarse mejor como amigos o personas conocidas que cuando comparten una vida juntos. Y, aunque ya no viven en la misma casa, Liam siempre estará unido por el lazo que representa su hijo con Cheryl.

Por su parte, Liam se enfocó en el futuro del pequeño Bear para garantizar que nunca le falta de nada: "Mi vida ahora es suya. Mi dinero es suyo. Tengo varias empresas que él podrá dirigir si quiere algún día o que podrá vender. Pero ahora mismo sólo tiene cinco años, así que tenemos un largo camino por recorrer", puntualizó el artista.