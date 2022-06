Shakira y Gerard Piqué estarían separados: el escándalo detrás de la crisis

Shakira y Gerard Piqué se conocieron en 2010 en Madrid, cuando la colombiana visitó la capital española para tocar en el Rock in Rio. En aquel entonces se cruzaron en un bar en el que el futbolista se encontraba acompañado por Fábregas. Juntos tomaron unos tragos e intercambiaron el teléfono.

De aquel intercambio de mensajes comenzó la buena química entre ellos. Al poco tiempo se reencontraron para grabar el clip de lo que luego sería el himno del mundial de Sudáfrica, Waka Waka, y el flechazo fue inevitable. “Me acuerdo perfectamente que se acercó y me dijo: Voy a ganar este mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica. Y lo cumplió”, reveló la artista tiempo después.

Shakira y Piqué.

Lo cierto es que de aquel primer encuentro hasta ahora pasaron 12 años, con altibajos, crisis y problemas como cualquier pareja, pero Shakira y Piqué conformaron una familia junto con sus dos hijos, Milán y Sasha. Sin embargo, los rumores actuales aseguran que estarían separados y a causa de un verdadero escándalo.

Los medios españoles aseguran que el futbolista abandonó el hogar que comparte con la cantante y sus dos niños y se instaló en su casa de soltero, en Barcelona, desde hace una semana. Según se dio a entender en algunas publicaciones internacionales, el motivo tendría que ver una infidelidad.

El Periódico de Barcelona asegura que Gerard Piqué habría engañado a Shakira. A eso, un podcast español, Mamarazzis, aseguró: “Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar. Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”.

Si bien hasta el momento ninguno de los dos se han expresado al respecto, ni para confirmar la noticia ni para desmentirla, se rumorea que la figura del Barcelona sale mucho de fiesta y eso tampoco sería del agrado de la colombiana.

Shakira.

Por otra parte, en redes sociales, hay muchos usuarios que aseguran que la última canción de Shakira, Te felicito, estaría dedicada precisamente a esta crisis que atraviesa con su pareja. “…La gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti”, dice la canción.