Victoria Ruffo baila una canción de Shakira y revoluciona las redes

A los 60 años, Victoria Ruffo es una de las grandes actrices de su generación y encontró la manera de adaptarse a los nuevos paradigmas. Es considerada una de las reinas de las telenovelas mexicanas y hace tiempo comenzó a incursionar en las redes sociales, principalmente en TikTok donde publica videos divertidos.

Pero en esta ocasión fue el cantautor Mane de la Parra quien subió a su perfil de la red social china un video en el que se ve a la actriz bailando al ritmo de Shakira. Se trata del tema "Te Felicito", en un dúo con Rauw Alejandro, que se volvió viral por los complicados pasos de la cantante colombiana.

Victoria Ruffo y Mane de la Parra se divirtieron mucho filmando el video que tiene casi 100.000 likes. "Agárrate, Shakira, que ya estamos con todo mi mamá Victoria Ruffo y yo”, escribió en el pie de la foto junto a los hashtags #nachitoycuquita #victoriaruffo #telenovelas #coronadelagrimas.

La protagonista de la telenovela "Corona de lágrimas" (2013) se mostró impecable, con un pelo suelto y sedoso. Para bailar como robot, la característica de la canción, eligió un pantalón negro con un blazer del mismo tono y una camisa fucsia.

¿"Te Felicito" es una indirecta de Shakira a Piqué?

"Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso", comienza la canción, que todos creen que Shakira se la dedicó a su ex pareja Gerard Piqué. Al parecer el futbolista español la habría engañado con una gran cantidad de mujeres en los últimos años.

Si bien la letra queda perfecta con la situación, la colombiana dijo que no se la dedicó al deportista, como sí ocurrió con "Me enamoré" cuando renovaron sus votos matrimoniales. Cabe recordar que, además, ambos se enamoraron en el videoclip de "Waka Waka" que se grabó en 2010 para el Mundial de Fútbol de Sudáfrica.

Shakira se separó de Gerard Piqué hace pocas semanas.

En cuanto al videoclip, Shakira confesó en el programa de Jimmy Fallon que la idea surgió de sus hijos, Milán y Sasha. "Les dije a mis hijos que cerraran los ojos mientras escuchaban la canción, luego tendrían que explorar y decir lo que les venía a la mente mientras la escuchaban. Salieron dos ideas principales, la primera bailar con un robot, y la segunda que hubiese una llama verde", contó divertida.

¿Crees que Te Felicito está dedicada a Piqué?