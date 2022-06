Las últimas imágenes de Brad Pitt antes de comenzar su tratamiento con Alcohólicos Anónimos

El divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt fue una bomba para el mundo de Hollywood. Aunque ahora la ex pareja está en guerra por la venta de su parte de un viñedo en Francia que hizo la actriz sin autorización del actor, desde que se separaron no reinó la calma.

Siempre se rumoreó que el desencadenante del final de una de las parejas más queridas del mundo entero fue una situación que protagonizó el galán en un avión con su hijo Madoxx. Según dicen, en plena discusión la estrella de cine habría agredido física y verbalmente al adolescente y su madre no se lo habría perdonado.

El actor fue captado por los paparazzis luego de anunciar su separación de Angelina Jolie y se veía desmejorado.

Pese a que en su momento la pareja aseguró que la separación se daba por diferencias irreconocibles, Brad Pitt admitió en una entrevista en 2019 durante la presentación de su película Ad Astra que parte de la culpa de su divorcio se la debe a su adicción al alcohol.

Ahora, casi seis años después de la noticia que sorprendió al mundo entero, el actor se volvió a referir a aquellos años que lo devastaron por completo y confió que sufrió de depresión y que estuvo un año y medio asistiendo a Alcohólicos Anónimos.

“Siempre me he sentido solo. Solo cuando era pequeño, solo incluso aquí, y hasta hace poco no me he sentido más arropado por mis amigos y mi familia. Hay un verso de Rilke, o de Einstein, te lo creas o no, que trata sobre cómo vivir en la paradoja de albergar un dolor muy grande y al mismo tiempo sentir una alegría de verdad. Eso es madurar, crecer como persona”, expresó Brad Pitt en diálogo con GQ.

Él mismo aseguró que su divorcio de Angelina Jolie lo hizo tocar fondo y que fue el grupo de ayuda para su adicción quien lo salvó: “Un grupo de hombres estupendo, muy privado y selectivo, así que era seguro. Había visto lo que le había pasado a otros, como a Philip Seymour Hoffman, a quien le grabaron mientras vomitaba, y me pareció algo atroz”.

En uno de los primeros eventos sin Angelina Jolie sorprendió lo delgado que lucía.

“Siempre me movía con las corrientes, a la deriva en un camino y en el siguiente. Pasé años con una depresión de bajo grado, y no fue hasta que llegué a un acuerdo con eso, tratando de abrazar todos los lados de mí mismo, la belleza y la fealdad, que pude atrapar esos momentos de contento... Creo que todos tenemos el corazón roto”, cerró Brad Pitt.