El productor Coco Levy fue acusado de abuso sexual por Danna Ponce

Aunque nos duela reconocerlo, lamentablemente son más las mujeres que alguna vez han pasado por una situación de abuso, acoso, violación sexual que las que no. Y en los últimos tiempos, la fuerza feminista impulsó a todas las víctimas a contarlo sin vergüenza ni sentir culpa, ya sea denunciando a sus agresores, escribiendo largos posts en sus redes sociales o publicando, incluso, videos con la narración. Si hay una certeza en todo esto es que las mujeres no se callan más.

La actriz Danna Ponce relató en su cuenta de Instagram la experiencia que vivió con Jorge "Coco" Levy, hijo de la conductora Talina Fernández. La joven compartió su testimonio sobre el abuso sexual que sufrió por parte del productor de Videocine, la distribuidora más importante de cine mexicano.

De acuerdo con el relato de Danna, Levy la citó en su oficina en un par de ocasiones, pero fue en la segunda cuando cometió el delito, del cual no habló en ese momento porque pensaba que como actriz recién egresada del CEA tenía “todas las de perder”.

“En ese primer acercamiento (el 3 de febrero) este señor me explica que no cierra la puerta por ética y para que no piensen que pasan cosas en esa oficina, donde sí pasan cosas. Me senté y todo lo que me decía era ‘Eres una demonia, eres una demonia’ y yo no entendía nada. Continúa con sus consejos y todo lo ejemplificaba con abuso. Salí de su oficina muy nerviosa”, relató la artista.

“En ese primer encuentro sí sentí una incomodidad, un miedo y me pidió que regresara la siguiente semana. Yo regresé el 10 de febrero. ¿Por qué regresé? porque quiero trabajar, tengo metas, tengo ambiciones. Yo ya iba mentalizada, iba lo más tapada que podía para que este señor dejara de verme como un pedazo de carne”, añadió.

Posteriormente, la joven brindó detalles del abuso. “En la segunda ocasión lo primero que pasó fue que cerró la puerta, la puerta que dijo que no cerraba por ética. Tenía cigarros en su mesa y la única acción física que podía hacer en ese momento porque tenía mucho nervio era fumar. Me decía que era una demonia y que me iba a convertir en una estrella”.

Coco Levy - Danna Ponce.

Enseguida, Danna puntualizó: “El señor me dijo un ejemplo también de cómo poder conquistar a un productor, se desabrochó el cierre y el cinturón. Me paralicé, sí me paralicé, no pude decir nada y el señor se paró, caminó atrás de mí y lo que hizo fue agarrarme por detrás y tocar mis pechos y me dio un beso en la comisura”.

Ponce aclaró que no pudo resistirse a este ataque debido a que no es la primera vez que sufre una agresión de este tipo. “El primer abuso que tuve fue a los 4 años por parte de un familiar y después a los 21 tuve otro suceso con un hombre que era masajista. Entonces, yo llevo un proceso de investigación, de sanación, de querer sanarme, de querer sanar mi cuerpo, porque toda esa energía queda en ti”.

Finalmente, la actriz detalló que recientemente le escribió por WhatsApp a su agresor con el fin de que la conversación sirva como evidencia y para intentar que Levy diga algo que pueda mostrar como prueba.