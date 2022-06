Mirá lo idénticos que lucen Erika Buenfil y su hijo Nicolás

Sin proponérselo, y otras veces con mucha intención, la actriz Erika Buenfil vuelve a generar una revolución en las redes sociales con una publicación. Esta vez, no se trata de ningún video en Tik Tok, ni presumiendo su rostro al natural, sino que se volvió tendencia por una fotografía que compartió de cuando participó junto a René Casados en el exitoso programa de los años 80, XETU.

Como era de esperar, sus fanáticos y seguidores quedaron fascinados al rememorar aquella época en la que crecieron a la par de la actriz. Pero la nostalgia no fue lo único comentado en dicha publicación, al contrario, lo que más se podía leer en la foto que muestran a una Erika adolescente es que actualmente su hijo Nicolás luce como ella hace cuarenta años atrás. Y esto dejó realmente sorprendidos a todos los internautas que se toparon con la fotografía.

Es que la sangre y los genes no mientan. Es muy notorio el parecido entre la artista y su primogénito. Desde la mirada desentendida hasta la sonrisa angelical demostrando que aquel dicho conocido no se equivoca: “de tal palo, tal astilla”. “Tu hijo es idéntico a ti”, “Cómo se parece Nico a ti”, “siempre guapa”, “simplemente perfecta”, son algunos de los comentarios más recurrentes en dicha publicación.

Sin embargo, y a pesar de la sorpresa de la gente, esta no es la primera vez que Erika recibe halagos y comparaciones con su hijo Nicolás. Hace tan sólo un par de meses, para celebrar el Día del Niño, la estrella del melodrama como Amores verdaderos hizo una comparación de ella con su hijo.

Adivinen qué sucedió. De inmediato consiguió llamar la atención de sus más de dos millones de seguidores en Instagram, quienes no lo dudaron y señalaron el increíble parecido entre hijo y madre. Como se imaginarán, Nico al ser hijo único, siempre recibió toda la atención de su madre y ella realmente se desvive por él intentando que no le falte nada al gran amor de su vida. Lo que es más, no sólo dedica una vida entera a él, también son idénticos y es imposible no cruzarse a Nicolás en la calle y no pensar, ‘¿será? Nico mandale un saludo a tu mamá’.