El polémico descargo de la esposa de Santi Millán tras la filtración del video íntimo

Santi Millán está en el ojo de la tormenta. El presentador catalán de Got Talent España acaba de protagonizar el escándalo del año, tras filtrarse un video de él manteniendo relaciones con una mujer que no es su esposa.

El actor fue víctima de una violación a la privacidad luego de que se hicieran públicas las polémicas imágenes y que rápidamente se viralizaran por todos lados.

Santi Millán y su esposa.

En las últimas horas se conoció que el video ya fue retirado de las redes sociales, sin embargo se sigue distribuyendo por algunos chats privados, lo que tendría furiosa a la esposa de Santi Millán.

Tras lo sucedido, el actor rompió el silencio y se refirió al hecho en diálogo con ABC: “No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito. Yo no entiendo de leyes ni demás, así que no voy a comentar”.

Ahora, fue su mujer y madre de sus dos hijos, la productora de televisión Rosa Olucha, quien decidió expresarse al respecto. La mujer en cuestión utilizó sus redes sociales y realizó un fuerte descargo en el que apuntó contra todos los que se horrorizan por las imágenes sin darse cuenta del grabe delito que hay detrás.

“Hola. A todos los que me preguntan ‘¿cómo estás?’ o me dicen cosas tipo ‘lo siento, tienes todo mi apoyo’, les comento: Bien, yo estoy bien. Deberían de preguntarse cómo está él. Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad, que por cierto, es delito. Su intimidad. Suya y de nadie más”, escribió.

El descargo de Rosa Olucha.

Además, la esposa de Millán continuó su mensaje dejando en claro su postura ante el hecho de que no es ella la mujer del video: “No tienen que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay ni bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya”.

Olucha también confió el tipo de relación que mantiene con el actor: “Para los que no lo sepan, existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la libertad, el respeto y la tolerancia son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto. Hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta. hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado y, de momento, ni tan mal”.