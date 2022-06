Tras divorciarse de Angelina Jolie, Brad pitt fue a Alcohólicos Anónimos para superar sus adicciones

Es realmente difícil salir ilesos de la vida porque, al fin y al cabo, se supone que algo tenemos que aprender del tiempo que transitamos por aquí y de las personas que nos cruzamos. Algo tiene que valer la pena o, mejor dicho, la alegría. Y cada quien encuentra sus propias formas de evadir la realidad que a veces no es tan linda y nos muestra sus facetas más oscuras. Muchos se sumergen en sus trabajos, otros en los amigos y los seres queridos, algunos enfocándose en las pasiones que los mueven en este mundo, y otros toman un camino que a la larga se les hace difícil abandonar: el alcohol y las drogas.

Este podría ser el caso de Brad Pitt, uno de los actores ya consagrados de Hollywood, capaz de interpretar el papel que le propongan porque ya ha demostrado ser multifacético y súper talentoso en su rubro. De hecho, Pitt hizo una interesante reflexión tras el colapso de su matrimonio de cinco años con la actriz Angelina Jolie. La estrella de Hollywood inició una vida de abstinencia que comenzó poco después de que su divorcio finalizara en 2016. No obstante, su nueva faceta se ha visto atenuada por la creencia de que todas las personas experimentan un dolor desgarrador en algún momento de su vida.

Brad Pitt y Angelina Jolie.

En declaraciones a la última edición de la revista GQ británica, Pitt de 58 años, insistió en que el desequilibrio emocional y la profunda tristeza son una parte inevitable del crecimiento humano. "Creo que todos nuestros corazones están rotos. Siempre me he sentido muy solo en mi vida, solo cuando crecía de niño, solo incluso aquí y no ha sido hasta hace poco que he tenido un abrazo fuerte de mis amigos y mi familia", dijo la estrella de Hollywood.

A pesar de esta sensación de aislamiento, Brad Pitt admitió que ha construido grandes lazos de amistad gracias a su decisión de dejar el alcohol en 2016. Recién divorciado, el actor pasó 18 meses asistiendo a reuniones periódicas de Alcohólicos Anónimos y se alejó de todas las sustancias que alteran la mente. "Tenía un grupo de hombres realmente genial, privado y selectivo, por lo que era seguro. Había visto cosas de otras personas que habían sido grabadas mientras se desahogaban y eso es simplemente atroz para mí", reveló el actor.

Pitt, quien fue fumador de toda la vida, también tomó la decisión de dejar el cigarrillo y optó por sustituir el tabaco por chicles con sabor a nicotina.

Brad Pitt.

La conciencia del actor respecto a sus propios defectos está muy lejos de su pasado, cuando admitía libremente que fumaba marihuana a diario, incluso durante su primer matrimonio con Jennifer Aniston. "Pasé la mayor parte de los años 90 escondiéndome y fumando marihuana”, dijo al New York Times en 2019. “Me sentía demasiado incómodo con toda la atención".

Pero, al fin y al cabo, lo que nos sucede y lo que hacemos con ello, nuestras decisiones, son las que finalmente nos definen. Y a pesar del mal rato que vivió el actor, tomó conciencia y pudo superarlo con ayuda y constancia. El público necesita a este Brad Pitt capaz de adaptarse a cualquier circunstancia que le proponga la pantalla grande, sabemos que nació para eso.