Brad Pitt habló de un secreto oscuro: "Siempre me..."

Brad Pitt nuevamente está en boca de todos por una serie de declaraciones que realizó a una fuente de E! News! Las mismas hacen referencia a unos secretos oscuros de vida. En gran parte de la charla el protagonista de la película "Troya" aclaró que pese a tener seis hijos y estar con varias personas, en gran parte de su vida se ha sentido solo.

Brad Pitt demandó a su exesposa Angelina Jolie.

El exesposo de Angelina Jolie dijo: "Creo que todos nuestros corazones están rotos. Siempre me he sentido muy solo en mi vida, solo cuando crecía de niño, solo incluso aquí y no ha sido hasta hace poco que he tenido un abrazo fuerte de mis amigos y mi familia". Estas declaraciones llamaron la atención de sus fans y despertaron una ola de mensajes de aliento a su persona.

Por otra parte, Brad Pitt comentó que luego de divorciarse de Angelina Jolie pasó más de un año acudiendo a pláticas de grupos de Alcohólicos Anónimos con el fin de superar estas adicciones y encontrar un poco de paz en su vida. Además aclaró que durante ese proceso conoció a un grupo de buenas personas que lo cobijaron y le dieron todo su apoyo.

Brad Pitt tuvo emotivas palabras hacia su ex Gwyneth Paltrow.

Otra de las declaraciones que dio vueltas por los diversos portales de noticias del espectáculo tienen que ver con el fin de su carrera. A dicho sitio manifestó que: "Me considero en mi última fase (como actor). Este último semestre o trimestre. ¿Cómo va a ser esta parte? ¿Y cómo quiero diseñarla? son preguntas que todavía no tienen respuesta".