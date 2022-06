Qué hace Kim Kardashian con las joyas antes de ponérselas

Kim Kardashian es una de las celebridades del momento que más controversia genera en el mundo entero. Tras su paso por la MET Gala, la socialité causó un escándalo luego de usar un icónico vestido que utilizó años atrás Marilyn Monroe. Además de hacerle daños irreparables y de que eso generara que quedase prohibido volver a utilizar una prenda con historia, recibió fuertes críticas por otro detalle.

La empresaria aseguró que para poder ponerse la prenda tuvo que someterse a una estricta dieta y bajar ocho kilos en tiempo récord. Este mensaje no fue muy bien recibido dado que un régimen con tanta presión es un mensaje muy negativo para los millones de personas que la siguen en el mundo entero.

Kim Kardashian.

Pero eso no fue todo, hace algunos días atrás, Kim Kardashian habló con The New York Times e hizo una polémica declaración que la volvió a convertir en noticia. La integrante del famoso clan le aseguró a periódico que sería capas de cualquier cosa con tal de mantener su juventud intacta.

Intentaré cualquier cosa. Si me dijeras que literalmente tengo que comer caca todos los días y que me vería más joven, lo haría. Podría hacerlo”, expresó la mediática sin vueltas.

Más allá de todos estos escándalos que la han posicionado recientemente en la primera plana de todos los portales de noticias y en tendencia en redes sociales, hay algunas otras curiosidades de Kim Kardashian que siempre dan un poco de qué hablar.

Se sabe que la empresaria sufrió un violento robo que la llevó a preferir usar joyas falsas. Todo sucedió en 2016 en París, cuanto fue maniatada y amordazada por unos ladrones que ingresaron a la habitación del hotel en el que se encontraba hospedada.

Kim Kardashian.

El robo estuvo valuado en 10 millones de euros y marcó un antes y un después para Kim Kardashian, que tomó la drástica decisión de hasta rechazar las joyas que le mandan de regalo por temor: "En lo que respecta a las joyas, si llevo alguna, siempre son prestadas. O falsas”.

Pero otro dato de color en el mundo de las curiosidades de la socialité es que antes de ponerse cualquier joya, las calienta y por un particular motivo: no le gusta para nada sentir el frio rozando con su piel.