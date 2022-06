Penélope Cruz y Antonio Banderas cuentan cómo se conocieron y cómo es su amistad de casi 30 años.

Penélope Cruz y Antonio Banderas son dos de las figuras del mundo artístico más importantes. Estrenada a principios de este año, ambos actores protagonizan la comedia “Official Competition”. En una reciente entrevista que le realizaron a los españoles, cuentan cómo se conocieron y algunos detalles sobre una amistad que ya lleva casi 30 años..

Cruz y Banderas se conocieron a través de amigos en común que tenían los ambos artistas. En ese momento Antonio todavía no era muy conocido en Estados Unidos, pero estaba grabando la gran película “Philadelphia” junto a Tom Hanks. Por su lado, Penélope estaba estudiando inglés. "Éramos curiosos y llenos de vida", recuerda Antonio Banderas. Cabe destacar que ambos actores vivían a tan solo tres minutos en Greenwich Village ,Nueva York.

"Yo estaba impresionada y feliz por todo lo que estaba pasando con Antonio. Recuerdo ir al estreno de ‘Philadelphia’ porque él nos invitó. Me hizo pensar 'tal vez esto es posible' para mí también", recuerda Penélope.

La amistad entre ambas figuras fue creciendo, al puto de que Penélope le cocinaba a Antonio. "Yo estaba en una etapa muy saludable", recuerda ella. "Estaba cocinando unas hamburguesas vegetarianas que eran maravillosas y comparaba los ingredientes en D'Agostino, mi supermercado favorito" comentó la actriz.

¿Por qué no han protagonizado más películas juntos?

A pesar de que han trabajado varias veces con el reconocido director español Pedro Almodóvar, lo sorprendente es que no han compartido muchas escenas juntos. Sobre porque no han protagonizado más películas juntos, Penélope dijo: "Es un misterio para nosotros también". Por su lado Banderas acotó: "Mucha gente ha estado preguntando: ¿Por qué no trabajan juntos más?". "Cuando llegamos a Estados Unidos, supongo que poner a dos españoles juntos probablemente era una sobredosis", bromó el actor.

¿De qué trata “Official Competition”?

Su último trabajo juntos fue la comedia “Official Competition”, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. La obra está llena de humor negro, donde Penélope Cruz da vida a Lola, una excéntrica directora de cine que a las estrellas que trabajan en sus obras, los hace pasar por raros experimentos. Comparten créditos con Penelope, Antonio Banderas y el actor argentino Oscar Martínez.

Sobre personajes excéntricos en Hollywood, Antonio Banderas recordó lo siguiente: "Trabajé con un actor muy famoso que hacía que una persona siempre estuviera atrás de él con un incienso. En todos lados, todo el tiempo. Y piensas: ¿Por qué tengo que oler incienso? Pero te callas porque no quieres una confrontación".