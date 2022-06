Se filtró una foto de Gerard Piqué con otra mujer, de fiesta en medio de su separación de Shakira

Ya pasaron varias semanas desde que Gerard Piqué y Shakira anunciaron su separación por medio de un comunicado y luego de que se filtrara la noticia en la prensa española. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, expresaron el futbolista y la cantante.

Sin embargo, los rumores no cesan. Se dijeron muchas cosas desde que se dio a conocer el inesperado divorcio, entre ellos que el motivo de todo sería una infidelidad de la estrella del Barcelona a la artista colombiana. Además, algunos periodistas del país europeo aseguraron que intérprete de Waka Waka quisiera dejar la ciudad e instalarse en Miami con sus hijos, lo que desencadenaría un enfrentamiento legal por la custodia.

Shakira y Piqué.

Hace algunos días atrás, el programa Socialité, de la televisión española reveló algunos detalles de cómo, supuestamente, hacía Gerard Piqué para engañar a Shakira. Según el mencionado show, el futbolista tendría toda una estrategia planificada para salir de noche y poder encontrarse con otras mujeres: llegaba a la disco en taxi para no ser reconocido y entrada por una puerta lateral de un callejón.

En el interior del establecimiento, tenía un salón privado donde se encontraba con sus “conquistas”. El acceso a dicho salón sería a través de una cortina roja y unas escaleras que las llevaban al segundo piso en el cual las esperaba la estrella de fútbol. Además, otro dato que sumó el programa es que no se podía utilizar el celular una vez dentro de la “fiesta privada”.

Pero ahora, Gerard Piqué está en el ojo de la tormenta tras filtrarse una imagen que data de las últimas horas en las que se lo ve nuevamente de fiesta y con otra mujer. Esto lo llevó a recibir fuertes críticas dado que Shakira la está pasando muy mal con la separación y se interpretaría como una verdadera falta de respeto hacia ella y su familia.

Según confirmaron Lorena Vázquez y Laura Fa de El Periodico, Gerard estuvo en una mega fiesta en Estocolmo, Suecia, acompañado de una misteriosa mujer que hasta el momento se desconoce su identidad. En redes sociales rápidamente se sorprendieron con su parecido a la cantante colombiana.

Gerard Piqué acompañando de una rubia.

El pasado 15 de junio, el futbolista asistió al evento “Brilliant Minds”, invitado como CEO de su empresa Kosmos. Dos días después se realizó una fiesta para culminar el acontecimiento y fue ahí donde fue fotografiado mientras vestía un suéter con capucha. Allí se lo vio con la rubia compartiendo algunos tragos y conversando toda la noche.

La postal la filtró La influencer y empresaria sueca Katrin Zytomierska furiosa porque Piqué se negó a mandarle un mensaje a su hijo: “Le pregunté si podía saludar a mi hijo y él me dijo que no. Se lo volví a preguntar sorprendida y me volvió a responder que no. No fue mal educado, pero si un engreído. Supongo que al ser un jugador de fútbol tan importante… pero yo no le conocía hasta ese momento. Después hice la fotografía para hacer el post en mi Instagram”.