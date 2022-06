El motivo por el que Christian Nodal tuvo que exigirle respeto a sus fans

El cantante Christian Nodal fue agredido por el público durante un concierto que dio el fin de semana en Bolivia. El incómodo momento que se vivió quedó aún más en evidencia cuando el artista decidió frenar el show para pedir respeto antes de volver a continuar.

La llegada de Christian Nodal a Bolivia fue todo un suceso, pues el cantante anunció dos conciertos, uno en Santa Cruz y otro en Cochabamba, y se agotaron las entradas rápidamente. Pero, parece que el público no estuvo muy contento con que el artista haya llegado tarde al escenario y los hiciera esperar, eso hizo que se generara un clima tenso.

Le tiraron hielos a Christian Nodal

El cantante estaba interpretando “Pa’ olvidarme de ella” en el Estadio Real Santa Cruz, cuando de repente el público lo comenzó a abuchear y silbar, pidiendo que se bajara y se retirara del lugar. Incluso, en el video se pueden escuchar claramente algunas groserías que le dedicaron.

Pero todo empeoró cuando el público le comenzó a lanzar hielo, fue en ese momento que Christian Nodal decidió frenar el espectáculo para pedir un poco de respeto.

Ya enojado por todo lo que estaba sucediendo, el cantante dijo: “Sáquenlos a la chingada y paguen su boleto. A mí no me estén aventado hielo porque yo los respeto y no me están respetando”. Aprovechó la interrupción para agradecer a todos sus seguidores por apoyar su carrera y escuchar su música.

Después, el show continuó, aunque el clima no era el mejor y la tensión se sentía en el aire. No se sabe si fue por todo esto que el cantante y su equipo decidieron suspender el concierto que tenían planeado para el siguiente día.

“La presentación prevista para el día de hoy domingo 19 de junio, en el Estadio Rafael Mendoza de la ciudad de La Paz, del cantante Christian Nodal con su Tour Forajido queda cancelada por incumplimiento de contrato. Lamentamos comunicar este hecho que exime por completo de responsabilidad al artista y a la compañía que lo representa“, dice el comunicado que compartieron a través de la cuenta de Instagram @jgmusicoficial_.

Christian Nodal no dejó contento al publico boliviano.

Lamentablemente, al leer muchos de los comentarios, queda en evidencia la decepción de muchos de los seguidores del cantante por cómo se manejaron durante toda la visita a Bolivia.

¿Qué opinas de lo que le sucedió a Christian Nodal?