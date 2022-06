¡Confirmado! Shakira y Piqué están viviendo separados

Es cierto que en los últimos años las relaciones han evolucionado y así como podemos hablar abiertamente del poliamor y aceptarlo, las parejas monogámicas se encuentran estableciendo sus propias reglas de convivencia para lograr que el amor dure todo lo posible. Pero otros vínculos, siguen basándose en las leyes de la vieja usanza y una infidelidad no es algo que estén dispuestos a soportar.

A lo largo de sus más de diez años de relación, la cantante colombiana Shakira y el futbolista Gerard Piqué han sido protagonistas de rumores tanto de matrimonio como de ruptura. Ahora, sus nombres vuelven a aparecer en los medios de comunicación españoles que aseguran que la pareja está sumergida en una crisis y las especulaciones no son nada alentadoras.

Algunos ejemplos de medios que aseguran tener la primicia son el periódico español Marca que publicó que el jugador del Club Barcelona vive actualmente en su casa de soltero, ubicada en la misma ciudad española. Luego, en otros medios locales, como El Periódico de Barcelona, se ha ahondado un poco más en la supuesta crisis entre la pareja y plantean que su separación se habría dado por una infidelidad del futbolista.

Gerard Piqué y Shakira.

Asimismo, en el podcast Mamarazzis, las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, que conducen la emisión, afirmaron que el distanciamiento se debe a una infidelidad. “Lo que me comentan a mí (según sus fuentes), me dicen ‘Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar, me dicen 'Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia'”. Además, las periodistas resaltaron que el deportista “va desbocado de fiesta”.

Los rumores de esta supuesta crisis tienen sedientos a los paparazzis. De hecho, algunos de ellos pertenecientes a la agencia española Europa Press, registraron un reciente encuentro entre la intérprete de Inevitable y el futbolista. De acuerdo a los corresponsales, se les vio en un coche y, desde afuera, los fotógrafos los interrogaron por estos rumores, pero no obtuvieron respuesta. De igual modo, desde sus respectivas redes sociales ninguno de los dos ha emitido alguna declaración sobre su situación sentimental.

Shakira y Gerard Piqué junto a sus hijos Milan y Sasha.

Otro detalle de las últimas semanas y que se ha comentado mucho es que la nueva canción de Shakira, Te felicito, lanzada en abril pasado junto al artista Rauw Alejandro, hace referencia a esta crisis que tendría con Gerard Piqué. También se cuestiona el hecho de que la pareja ya no esté publicando contenido juntos en redes sociales.

Shakira y Gerard Piqué están próximos a cumplir doce años juntos. La pareja vivió por primera vez la experiencia de ser padres con el nacimiento de Milán en el año 2013. Posteriormente tuvieron a Sasha, quien nació 2015.