Nació la supuesta hija de Anuel AA, y ya lleva su apellido

Anuel AA ha pasado seguramente unos días bastantes cargados de emociones fuertes debido a dos cosas. Por un lado se acaba de casar con Yailin “La más viral”, y por el otro, la joven texana que decía estar embarazada del artista dio a luz a su pequeña hija.

Según Melissa Vallecilla, la bebé es fruto de la relación fugaz que tuvo con el cantante, y es por ello que, a la hora de registrarla, le puso como nombre de Gianella Gazmey Vallecilla, portando de esta manera el apellido de Anuel. "Bienvenida mi amor. Gracias por traernos tanta felicidad! Te amamos!", escribió la joven madre de 28 años junto a unas tiernas imágenes desde el hospital con su recién nacida en brazos.

Melissa Vallecilla recibió a su hija con un mensaje en su cuenta de Instagram.

En el mes de marzo pasado, Vallecilla comentó al programa “El gordo y la flaca” de Univision, que el romance con Anuel AA había comenzado en una fiesta del rapero Drake en septiembre del 2021, y que siguieron la relación a distancia por el lapso de cuatro meses, yendo entre Miami y Houston. Melissa también señaló Anuel se había hecho una prueba de paternidad prenatal cuando le comunicó la noticia, y que el resultado había dado positivo en un 99%, por lo que aparentemente no hay dudas de que la pequeña es hija del cantante. Lo que también se comentó es que, cuando el artista empezó su relación con Yailin las cosas cambiaron y que se dejó de comunicar con Vallecilla.

En un principio se dijo que Anuel AA se iba a hacer cargo de su hija, pero posteriormente no ha tenido más contacto con su expareja. Tampoco se ha referido al tema ante la prensa ni en las redes sociales, como acostumbra a hacerlo mostrando algunos aspectos personales. Lo cierto es que la niña ya nació. Y hasta el momento el cantante no ha dado declaraciones sobre este asunto, no obstante, el cantante se encuentra en la isla española de Ibiza comenzando su gira por Europa.

Los recién casados, Anuel y Yailin, están con deseos de tener un hijo juntos.

Por otro lado, hace unos días, Anuel y Yailin sorprendieron a todos al casarse por civil en República Dominicana. "Espero que esto dure años y años juntos, y dándonos todo el amor del mundo cada día que pase. Y gracias por convertirme en tu esposa Anuel", publicó la rapera.

Se sabe que la pareja están ansiosos por tener un hijo juntos, y que Yailin se encuentra en "procedimiento" para quedar embarazada.