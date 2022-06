David Beckham reveló lo que no le gusta de su esposa a 23 años de casados

David Beckham y Victoria Adams son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su historia de amor comenzó en 1996, luego de que el futbolista viera a la ex Space Girl en el video de la canción Say You’ll Be There. En aquel entonces le aseguró a su colega Gary Neville que ella sería su esposa.

Dicho y hecho, hoy son uno de los matrimonios más consolidados. Pero el deportista tuvo que esperar un tiempo hasta que sus planes se concretaran. En 1997, la artista lo vió luego de un partido del Manchester United y quedó hipnotizada por él, quien todavía no era una gran estrella del fútbol.

David Beckham y Victoria Adams.

Lo que más la sorprendió a Victoria Adams de David Beckham fue que en la celebración, luego de la contienda deportiva, él se encontraba con su familia y no con el resto de los jugadores, lo que demostró que tenían una cualidad en común, anteponer a la familia por sobre todo lo demás.

Al comienzo las dos estrellas comenzaron a salir en secreto, hasta que al poco tiempo se conoció. Hoy celebran 23 años de casados y 25 juntos en los que demostraron que el amor a primera vista sí existe, como dijo la cantante. Sin embargo, la convivencia y el paso de los años hace que a veces algunas se desgasten.

Fue por eso que en charla y juego con Neville, para el ciclo The Overlap, David Beckham reveló algunas intimidades de la relación que mantiene con la madre de sus hijos, sobretodo lo que le molesta de ella, siempre con mucho humor.

El futbolista contó que carraspea y confesó: ”A ella no le encanta. No siempre lo he hecho, tal vez durante los últimos 15 años”. Por su lado, lo que no le gusta de Adams es su obsesión por tener todo ordenado, siendo en eso muy opuestos.

David y Victoria.

“Probablemente hay un par de otras cosas que hago y ella no... como en el caso de que yo soy muy limpio y ella no”, agregó David Beckham.

Pero lo que más sorprendió fue cuando la ex estrella del Real Madrid reveló: “La gente siempre pensó que Victoria tenía una gran influencia sobre lo que llevaba puesto o los peinados o los tatuajes, pero no fue así. Siempre tomé la decisión sobre mis estilismos, me encantaba la moda”.