Amber Heard atacó a Johnny Depp tras el juicio: "Hasta el día que me muera voy a…"

Ya pasaron más de dos semanas desde que terminó el polémico juicio en el que se enfrentaron Johnny Depp y Amber Heard y que tuvo en vilo al mundo entero. El actor había demandado a su exmujer por difamación, ella presentó una contra demanda, pero finalmente el jurado le dio la razón a él. Si bien la corte determinó que la actriz le debía pagar poco más de 10 millones de dólares, aún no se sabe qué va a pasar con ese monto.

Sin embargo, aunque muchos creerían que tras quedar muy mal parada en la corte, la estrella de Aquaman iba a bajar su perfil y dejar de hablar de su exmarido, no fue así. Mientras la figura de Piratas del Caribe disfruta de haber limpiado su imagen y demostrado públicamente que no es ningún maltratador ni abusador, la rubia sigue enviando indirectas en su contra y se conoció que brindó una entrevista el la que volvió a hablar al respecto.

Amber Heard.

El reportaje que se realizó en el marco del programa Today se emitirá el viernes 17 de junio por la ABC, pero algunas de sus declaraciones ya comenzaron a filtrarse. Lo cierto es que la entrevista se grabó el pasado 9 de junio, estuvo a cargo de Savannah Guthrie y es la primera, y tan esperada, aparición pública de Amber Heard tras enfrentarse a Johnny Depp.

“No me importa lo que uno piense de mí o los juicios que quieras hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa, en mi matrimonio, a puerta cerrada”, fueron las primeras palabras que se conocieron de aquella charla.

Pero ahora, se conoció que Amber Heard también aseguró que mantendrá “hasta la muerte” todas sus palabras contra el actor. Allí, volvió a insistir en que Depp cometió abuso físico y psicológico contra ella. “Sus abogados sin duda hicieron un mejor trabajo al distraer al jurado de los problemas reales”, es otro de sus polémicos textuales.

Nuevamente en sus palabras, Amber Heard sostuvo que la relación se volvió física de su parte contra Johnny cuando intentaba defenderse de sus maltratos: “Cuando tu vida está en riesgo, no solo asumirás la culpa por cosas por las que no deberías asumir la culpa. Pero cuando estás en una dinámica abusiva, psicológica, emocional y físicamente, no tienes los recursos que, digamos, tú o yo tenemos, con el lujo de decir esto es en blanco y negro”.

Johnny Depp.

Para cerrar, la actriz que tiene en riesgo su carrera artística aseguró que parte de la culpa del veredicto del jurado lo tienen las redes sociales, donde es lógico encontrar a usuarios fanatizados por el gran actor que es Johnny Depp, sin conocerlo en realidad. “Entiendo al jurado. Él es un personaje querido. Un actor fantástico. La gente siente que lo conoce”, expresó.