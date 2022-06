Christian Nodal: “siempre cometo el mismo error con mis novias”

Ninguna relación es igual a la otra, todos los vínculos que formamos suelen ser diferentes porque básicamente son distintas las personas que conocemos en el camino y con quienes nos relacionamos. Pero sí existen una serie de patrones que pueden repetirse y que estos sean la causa principal de los fracasos amorosos. El cantante mexicano, Christian Nodal, suele meter la pata en el mismo asunto y él mismo lo confirmó en una entrevista pasada.

Tras la polémica ruptura con Belinda y en medio del supuesto noviazgo con la artista urbana argentina Cazzu, resurgió una nota en donde Nodal abrió su corazón como nunca antes y habló sobre sus relaciones románticas que no prosperaron demasiado tiempo. “Con mis novias me he equivocado muchas veces”, manifestó en aquella oportunidad el intérprete de Ya no somos ni seremos en una conversación que tuvo con Mara Patricia Castañeda en 2019, donde confesó el motivo por el cual ha terminado sus noviazgos.

Christian Nodal.

Según el cantante, el motivo principal que afecta sus relaciones es hacerlas públicas. “Siempre he cometido el mismo error en mis relaciones y es muy grande porque no he sabido cuidar esa parte de privacidad y lo he aprendido a la mala. Ahora sé que debo cuidarlo más y no andar publicando nada porque es el único momento donde se puede ser uno mismo”, expresó el artista.

Además, Nodal confesó que resulta muy difícil estar con una persona que lo apoye completamente con la agenda apretada que suele tener. Tiempo antes de enamorarse de Belinda, el joven Christian Nodal creía que lo mejor era llevar una relación fuera de la vista de la prensa, siendo precisamente la exposición pública lo que ha hecho que sus noviazgos no duren tanto.

Christian Nodal - Cazzu.

De hecho, y si recapitulamos tan sólo un par de meses atrás, sus palabras no fueron tomadas por él mismo ya que el romance con Belinda fue expuesto hasta el hartazgo por ellos mismos en redes sociales o eventos públicos, tanto cuando estaban felizmente juntos como cuando tomaron la decisión de separarse. Por el momento, Nodal fue visto al lado de Cazzu, la cantante argentina de música urbana sin que haya confirmado una nueva relación amorosa.