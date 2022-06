Cazzu dice que Christian Nodal es sólo su amigo

Christian Nodal sigue dando mucho de qué hablar, pues recientemente fue visto junto a la rapera Cazzu, por lo que muchos creyeron que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor. Después de su fallido compromiso con Belinda, el cantante ha estado envuelto en varias polémicas, desde sus tatuajes hasta su pelea con J Balvin. Recientemente, se le vio muy acaramelado junto a una joven argentina, por lo que se creyó que ya había cerrado ciclos con la intérprete de "Bella traición".

Todo indicaba que el mexicano estaría disfrutando de una nueva relación, pues se le vio junto a la rapera, caminando de la mano en Guatemala. Las imágenes del nuevo romance fueron captadas por TV Azteca Guatemala, mientras daban un paseo por el país vecino y comían helado. Después de estar en dicho país, los cantantes volaron juntos hasta el otro lado del mundo, para asistir al festival Primavera Sound en Barcelona, España.

Nodal y Cazzu caminando de la mano por Guatemala.

Aunque todo indicaba que sería la pareja del momento, parece que todo llegó a su fin más rápido de lo que duró, pues la cantante fio una serie de declaraciones sobre Nodal. La intérprete de "Maléfica" habló sobre los momentos que vivió junto al sonorense y de su experiencia en general junto a él, lo cual calificó de sorprendente."La pasé súper bien. Fue una sorpresa, no lo tenía planeado, solo fui a ver el show y, bueno, surgió de repente cantar juntos y, en verdad, cantamos mi canción favorita. Me gusta mucho su música", dijo a la estación de radio mexicana ExaFM.

Asimismo, reveló cuál es su canción favorita del músico del género de música regional mexicana. "Mi canción favorita de Christian Nodal es 'Si te falta alguien'". También aprovechó para negar los rumores sobre una posible relación, después de que fueran captados juntos, pues ahora asegura que su agenda está apretada debido a su trabajo.

"Me gusta escribir sobre eso (el amor y desamor), vivirlo no sé si tanto, pero escribirlo sí. Aparte con todo lo que trabajamos siempre, mejor no (enamorarse)", declaró.

A pesar de las evidencias, Cazzu desmiente el romance con Nodal.

Nodal y Cazzu

Hace unos días el cantante Christian Nodal fue captado mientras caminaba de la mano con la argentina Cazzu en las calles de Guatemala. Lo que hizo suponer que la rapera era la nueva enamorada del mexicano, quien había asegurado que él tenía “muchas amigas con derechos” Es que el cantante no puede despegarse de los escándalos, ya que en los últimos días el artista ha protagonizado diferentes polémicas. Esto parece no importarle al exponente del regional mexicano, porque también ha presumido en sus historias de Instagram que estuvo en Barcelona, en el backstage de la rapera argentina.