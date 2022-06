Kim Kardashian reveló qué sería capaz de comer para mantener su juventud eterna

Kim Kardashian suele generar polémica en cada una de sus apariciones. Lo más impactante del último tiempo fue lo sucedido con su look en la MET Gala, en la que decidió lucir un vestido que uso las mismísima Marilyn Monroe, y para poder ponérselo tuvo que someterse a un estricto régimen.

La modelo perdió ocho kilos en un tiempo récord para llevar puesta la icónica prenda. Esto generó un gran revuelo en todo el mundo y hasta algunas figuras del mundo del espectáculo salieron a criticarla, diciendo que no estaba siendo consciente de la llegada a millones de personas que tenía y el mensaje negativo que estaba transmitiendo.

Kim Kardashian.

Pero ahora, una declaración de Kim Kardashian podría superar aquel escándalo. Su preocupación por la eterna juventud y por su cuerpo ha hecho que la socialité sea capas de cualquier cosa, y no estamos hablando de un pequeño exceso de Photoshop.

Recientemente, la mediática habló con The New York Times y expresó:“Intentaré cualquier cosa. Si me dijeras que literalmente tengo que comer caca todos los días y que me vería más joven, lo haría. Podría hacerlo”.

Este comentario generó instantáneamente un gran revuelo en redes sociales. Sus palabras fueron duramente criticadas por los usuarios que hasta dejaron en claro que consideran que Kim ya lo ha hecho. Otro usuario expresó: “¿Cuánta caca es la pregunta?”.

Lo cierto es que esté polémico comentario surge justo cuando su marca de cosméticos está a punto de lanzar una nueva línea, lo que podría significar prensa negativa para la misma. Además, algunos usuarios no pudieron evitar relacionarlo y preguntarse qué contienen sus productos tras su declaración.

Kim Kardashian lució recientemente su figura a bordo de un yate.

Hace algunas semanas atrás, la hermana de Kim Kardashian, Kourtney, quien recientemente se casó con Travis Barker, reveló en el reality show de la familia que un médico le había recomendado beber semen de su marido para quedar embarazada más rápido. Pero sin lugar a dudas, el comentario de la exmujer de Kanye West lo supera.