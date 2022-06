Cuántos millones le reclama Brad Pitt a Angelina Jolie, su ex, en un juicio por daños y perjuicios

Luego del polémico juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, Brad Pitt decidió demandar a su exmujer, Angelina Jolie, por daños y perjuicios. Parece que el actor de Once Upon a Time in Hollywood no le perdona a la madre de sus seis hijos que haya vendido su parte de un viñedo que tienen en Francia a sus espaldas.

Las estrellas de cine habían comprado el viñedo Miraval en 2008 por la suma de 45 millones de euros. El lugar incluía una lujosa mansión en la que ellos se casaron en 2014 y pasaron varios veranos en familia, por lo que además tenía una carga sentimental muy importante para ambos.

Brad Pitt y Angelina Jolie.

Según Brad Pitt, con Angelina Jolie habían acordado que ninguno de los dos vendería su parte sin el consentimiento de otro. Pero parece que a la actriz mucho no le importó porque lo hizo igual y le cedió su parte al magnate ruso Yuri Shefler. Por ese motivo, el actor la acusa de incumplimiento de contrato, violación de la buena fe e interferencia en las relaciones contractuales.

Esto se suma a una historia de largos capítulos de disputas legales, dando que los artistas que se enamoraron mientras filmaban la película Señor y Señora Smith se enfrentan también por la custodia de sus hijos.

En este caso, los abogados de Brad aseguran que Angelina “buscó causarle daño” a al vender su parte de la bodega a un accionista ruso y “oscuro”. Esto no solo dañaría la reputación del actor, al quedar asociado a una persona poco confiable, sino a la reputación del negocio de los vinos.

Además, Pitt asegura que Miraval actualmente es “un negocio global multimillonario y uno de los productores de (vino) rosado más respetado en el mundo”, remarcando que “Jolie no contribuyó en nada a ese éxito”.

Château Miraval visto desde el aire.

Como si todo eso fuese poco, la defensa del actor también remarca que el magnate que adquirió la parte de Angelina Jolie, que controla el Grupo Stoli, está tratando de obtener información confidencial y patentada, para el benefició de su empresa competidora.

“Jolie trató de obligar a Pitt a asociarse con un extraño, y peor aún, un extraño con asociaciones e intenciones venenosas”, fueron las palabras textuales de los abogados de Brad Pitt, que si bien no detallaron la cifra exacta que están pidiendo es realmente un número abismal que ronda los 50 millones de dólares. “Es una cantidad que se probará en el juicio”, expresaron y sumaron que también va a pedir que la venta quede anulada.