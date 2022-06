Así Shakira descubrió que Gerard Piqué le fue infiel

Los días pasan y el escándalo mediático entre Shakira y Gerard Piqué sigue creciendo. Esto es por los detalles que a diario se revelan sobre este hecho que se viralizó en todas partes del mundo. Recientemente se conoció como el jugador del Barcelona engañó a la cantante colombiana. Al parecer la intérprete de la canción "Te felicito" contrató una agencia de investigaciones.

Shakira vive un gran éxito en la música por su canción "Te felicito".

Esta información fue revelada en un program a de Univisión. Además agregaron que los propios detectives traicionaron a la cantante al divulgar la información a los medios de comunicación que recolectaron sobre la infidelidad de la pareja de Shakira. De todas maneras se sabe que la nacida en Barranquilla tendría todas las imágenes de Piqué en situaciones comprometedoras con otra mujer.

En 'El Gordo y la Flaca' revelaron también que son fotos que nunca saldrán a la luz: Shakira pagó por ellas y quiere mantener su privacidad. Sin embargo, el paparazzi Jordi Martín, en el mismo programa, dio más detalles hace una semana: "Shakira no quería que saliera la noticia. Gerard es el que ha forzado a que saliese. En el momento en el que sale lo de la chica, yo me pongo a averiguar quién es... Tiene 22 años y me dicen que es azafata por las noches en una discoteca que frecuenta mucho Piqué".

Shakira y Gerard Piqué tiene dos hijos llamados Milan y Sasha.

Este hecho ha desembocado en dos situaciones que no son para nada favorables para el jugador español. La primera de ellas es que Shakira tiene pensado dejar España para irse a vivir junto a sus hijos a su mansión en Miami. Además recientemente circuló la versión que dice que el técnico del Barcelona, Xavi Hernández le habría comunicado a Piqué que no lo tendría en cuenta para la próxima temporada de la liga.