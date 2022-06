Estos son los escándalos de Pablo Montero

El actor mexicano Pablo Montero es considerado uno de los más polémicos del medio artístico, ya que a lo largo de su carrera se ha visto envuelto en varios escándalos.

Un hecho que lo convirtió en blanco de burlas y enojo fue que, en el partido final de fútbol entre Santos Laguna y Cruz Azul en 2021, la estrella fue el encargado en interpretar el Himno Nacional Mexicano. Tras quedar en evidencia que no se sabía la letra correctamente, el cantante cambió algunas palabras, por lo que tuvo que pedir disculpas e incluso pagar una multa.

Montero es uno de los actores más polémicos del mundo del espectáculo mexicano.

Despidos

El cantante ha participado en la telenovela "El vuelo de la Victoria" donde compartía créditos con Paulina Goto y Mane de la Parra. La polémica estalló debido a su indisciplina, así como también a los rumores sobre sus llegadas al set de grabación en estado etílico. Por esto, la producción decidió reemplazarlo con Andrés Palacios.

También participó en "Mi corazón es tuyo" donde según rumores, el actor tuvo problemas aunque después reapareció y aseguró no tener una mala relación con Juan Osorio. Fue con este mismo productor con quien protagonizó su última producción, se trata de la bioserie no autorizada de Vicente Fernández "El último rey". Sobre esta serie, el mismo Osorio aseguró que Montero no llegó al último día de grabación y tenía un problema con sus adicciones que lo estaban afectando en el trabajo.

El alcoholismo es uno de los problemas que sufre Pablo MOntero.

Alcoholismo

Mucho se ha dicho sobre los problemas de alcohol que tienen el actor, hasta el punto de ser una adicción. Sobre este tema Montero compartió en 2011 su experiencia. "Cuando me encontraba en un tratamiento para rehabilitarme de mis adicciones tuve una recaída y por culpa de eso estuve en la cárcel", indicó.

Sobre este punto, el productor Juan Osorio dijo: “La adicción al alcoholismo, por su puesto. Yo le hablaba y le decía ‘Pablo, recuerda que tú tienes esta debilidad, entonces, te quiero dormido en tu casa’, y el único día que lo descuide, vino el trancazo”.

Acoso a Celia Lora

Por otro lado, Pablo Montero y la actriz Celia Lora participaron en la primera temporada de "La Casa de los Famosos". En esta ocasión, fue la misma modelo quien confesó que el actor le pidió que tuvieran relaciones sexuales desde que se conocieron.

Cuenta pendiente

Lo último del actor, fue el episodio vivido en un restaurante, donde se lo acusó de irse sin pagar su cuenta. El actor se defendió diciendo que él había pagado su parte, pero que las 15 personas con las que estaba se fueron pensando que él pagaría la totalidad, cosa que no ocurrió. Hasta ahora no se sabe si se pudo resolver el problema de la cuenta.