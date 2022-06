Así es la lujosa mansión por la que Brad Pitt demandó a Angelina Jolie

¿Qué pasa cuando el amor se termina en el mundo de la farándula? Malas decisiones, entredichos, enojos y demandas. En el caso particular de Brad Pitt y Angelina Jolie, parece que por ahora no ha de terminar. Tras una mala decisión de ella, el actor la demandó por una lujosa mansión donde estarían sus viñedos. Te contamos de qué se trata.

La viva muestra de que del amor al odio se puede llegar fácilmente, son Brad Pitt y Angelina Jolie, quienes, de pasar de tener una de las relaciones más inspiradoras de Hollywood, llegaron a protagonizar una de las separaciones más escandalosas.

Indignado: por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie

Hace unos pocos días, ambos actores volvieron a dar de qué hablar en todos los medios. Esta vez, no lo hicieron por la custodia de sus hijos. Ahora, el actor demandó a Jolie. Está muy molesto porque su ex no respetó el acuerdo que tenían con respecto al castillo y a los viñedos que alguna vez compraron en Francia.

La propiedad fue la sede donde la pareja había elegido para casarse. Fue precisamente en el año 2014 y cuenta con un viñedo, donde en su momento solían elaborar su propia marca de vino. Sin embargo, tras la escandalosa separación, cada uno por su lado comenzó a hacerse cargo de sus respectivas parcelas, recordando que fue Brad quien más trabajo y esfuerzo le dedicó.

En detalle: la demanda sobre esta lujosa mansión

La lujosa mansión por la que Brad Pitt le hizo una demanda a Angelina Jolie se trata específicamente donde está ubicado ese viñedo. Según su acuerdo, ninguno de los dos podía vender su parte sin previo consentimiento del otro.

Claramente, esto acaba de ser incumplido por la actriz, por lo que su omisión ya se encuentra en los tribunales de California. En un fragmento de la demanda, dice: “Hace mucho tiempo que Jolie dejó de contribuir a Miraval, mientras que Pitt invirtió dinero y sudor en el negocio del vino, convirtiéndolo en la empresa en ascenso que es hoy”.

La lujosa mansión por la que Brad Pitt demanda a Angelina Jolie.

Por cierto, aunque la venta del viñedo se produjo en octubre de 2021, fue recién ahora que se dio a conocer la operación. En un artículo publicado por la agencia de noticias AFP se especificaba: “En octubre pasado, Jolie vendió su participación a un fabricante de licores con sede en Luxemburgo controlado por el oligarca ruso Yuri Shefler”.

¿Crees que Brad Pitt y Angelina Jolie puedan llegar a un acuerdo?