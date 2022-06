¿David Bisbal se burló de Christian Nodal por sus tatuajes?

Definitivamente las polémicas persiguen al representante del regional mexicano Christian Nodal. En los últimos meses ha sido titular de medios por escándalos como su ruptura con la actriz Belinda, luego por la pelea con la mamá de su ex prometida y, recientemente, por el cruce mediático con el reguetonero J Balvin. En todos estos casos varios artistas tomaron parte y opinaron, alguno a favor, y otros en contra de Nodal. Lo cierto es que ahora se suma uno más a la lista.

David Bisbal se refirió a los tatuajes de Nodal.

Hace unos días, inició la nueva temporada del concurso de talentos “La Voz de México”, donde los coaches ahora son David Bisbal, Yuridia, Ha-Ash y Joss Favela. Fue en uno de los programas donde una pareja conquistó a los cuatro jueces y el español se adelantó y aseguró que el género de música regional es uno de sus favoritos, por lo que le gustaría tener en su equipo a integrantes que estén dentro de ese ámbito. “Yo tengo un sueño que es que, efectivamente el género ranchero tenerlo también en mi equipo, normalmente no se vienen conmigo porque como vengo de otro país, fuera de México, la gente no sé a lo mejor piensa que no amo las rancheras y todo lo contrario, la amo desde lo más profundo de mi corazón”, indicó Bisbal.

David es uno de los coaches de "La Voz de México".

Como respaldo de lo que dijo, también contó que ya ha trabajado en ese género, ya que participó junto a Nodal en una canción llamada "Probablemente", la cual fue lanzada en 2017. Parecía que simplemente estaba contando una anécdota sobre su colaboración con el mexicano, pero Bisbal hizo un comentario sobre Christina Nodal que ya desató una polémica. “De hecho también he cantado con Christian Nodal, fíjate, lo conozco desde que solamente tiene un tatuaje, para que veas”, fueron las palabras del artista español.

Esto desató la risa de los presentes, ya que todos saben que el intérprete de "Botella tras botella" va acumulando un gran número de tatuajes en su cuerpo y rostro. Algunos tatuajes se hizo en honor a Belinda, lo cual había desatado una serie de memes sobre el cantante mexicano, y asimismo, hasta llegaron a burlarse de los mismos, como recientemente lo hizo J Balvin. Hasta el momento, el artista mexicano no se ha pronunciado ante las palabras de David Bisbal, por lo que veremos si la reacción de Nodal será la misma que tuvo contra J Balvin.