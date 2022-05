En qué consiste la operación especial a la que se sometió Ricky Martin

Ricky Martin es uno de los hombres que más corazón ha hecho palpitar a lo largo de su carrera. Además de ser dueño de una sonrisa encantadora, tener mucho estilo para el baile y una voz soñada, el artista supo hacer un buen uso de la palabra, comprometerse con las causas más justas y enamorar con la hermosa familia que formó junto a Jwan Yosef.

Pero además de todo eso, y de que cada una de sus canciones rápidamente se convierte en un verdadero éxito, el puertorriqueño demostró en reiteradas ocasiones lo importante que es para él el cuidado de la piel y de la salud, dejando en evidencia que ese es su verdadero secreto para lucir siempre joven, aún teniendo 50 años.

Ricky Martin y su marido, Jean Yosef.

Fue Ricky Martin quien contó hace algún tiempo atrás que el comienza cada mañana tomándose un shot a base de limón, miel, ajo y cebolla roja, con un toque de sal. Además, combina eso con una meditación matutina mientras sus cuatro hijos aún duermen.

"Es cuando encuentro el silencio, y eso me ayuda a mantener los pies en la tierra. Me ayuda muchísimo, sinceramente. Me gustaría poder pasarme tres horas al día en posición de loto, pero no es el caso. Quince o veinte minutos ya suponen una gran diferencia”, contó al respecto sobre esa práctica.

Además, se conoció que mantiene una alimentación vegetariana y toma mucha agua alcalina. Pero eso no es todo, recientemente se conoció que Ricky Martin también decidió hacerse algunos tratamientos un poco más invasivos para mantenerse siempre joven.

Hace algunas semanas atrás, el cantante se sometió a una bichectomía, una práctica muy común entre las estrellas. Esto consiste en afinarse un poco las mejillas y acentuar de esa manera los pómulos.

Ricky Martin recientemente en Cannes.

De esta manera, lo que consiguió Ricky Martin es adelgazar y estilizar su rostro, y poder lucir algunos años más joven de lo que realmente es. Este procedimiento se hace de forma ambulatoria, por lo que el paciente una vez que sale del quirófano puede irse a su casa rápidamente, siempre manteniendo ciertos cuidados.

Otra de los aspectos positivos de esta intervención es que no deja ningún tipo de cicatriz o marca, porque los cortes se hacen en la parte interna de la boca. La única condición para poder realizarlo, es tener un rostro delgado.