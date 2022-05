Aracely Arámbula asegura que los hijos de Luis Miguel no quieren seguir sus pasos

La actriz Aracely Arámbula confesó que la relación entre Michelle Salas y los pequeños Daniel y Miguel, hijos de Luis Miguel, va de maravilla a pesar de que no conviven mucho. Durante su más reciente encuentro con la prensa, la actriz y cantante escuchó que la joven modelo se refirió a sus hijos, por lo que inmediatamente dijo: “¡Ay, Michelita!, ¿qué dijo?, no la vi. ¡Ay, mi reina!, ya la quiero ver, Michelle ya aparece”.

Al enterarse que Michelle se refirió con amor a sus medios hermanos, Aracely replicó: “¡Ay!, ¡qué bonito!, Me encantó oír eso porque la familia es lo principal, y ellos también le escriben y la quieren y ojalá que coincidan porque luego ella no vive acá, ellos cuentan con ella, ella cuenta con ellos, así que conmigo también, y qué bonito, yo siempre he dicho, la familia es lo primero”. Y hablando de sus hijos, Arámbula aprovechó el momento para recalcar que los adolescentes le han manifestado su negativa para pertenecer al medio artístico, a pesar de que en ocasiones anteriores la artista no lo descartaba, informó Agencia México.

Aracely aseguró que sus hijos Daniel y Miguel no quieren pertenecer al mundo artístico

“Ellos ahorita están muy metidos en la escuela… yo les he preguntado, porque lo vieron en la tele y ‘mamá ¿por qué dijiste eso?’, y yo ‘bueno, porque yo sé que si les gusta un poquito’. Ellos ven las series, pero tipo Stranger Things, The Walking Dead, cosas así que les gustan a los chiquillos, la verdad es que por eso empecé a decir ‘si les gusta actuar a Daniel y Miguel’, y me dijeron ‘no, no, nosotros no queremos hacer nada de eso’, entonces yo tengo que respetar. Ellos están en una etapa muy adolescente”.

Aracely siempre ha cuidado celosamente de sus hijos

Cambiando radicalmente de tema, Aracely Arámbula expresó su deseo por encarnar a la actriz María Victoria en una serie biográfica de la intérprete. “Ya está en pláticas y trabajando para ver si logramos acomodar tiempos, pero la verdad es que a mí me da mucho orgullo, he estado platicando con Rubén, su hijo, y yo a María la amo, la adoro, y sería un honor… les voy a cantar ‘cuidadito’ con vestido corte sirena, vestido corte María Victoria”, remató.

Aracely Arámbula ha cuidado celosamente a sus hijos, y es por ello que no los expone en las redes sociales. Muy pocas veces habla de sus chicos o los muestra, ya que prefiere mantener sus vidas en privado.