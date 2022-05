¿Quién es el cantante que sufrió un ataque de pánico en pleno escenario?

El pasado viernes 13 de mayo de 2022, miles de fans de la agrupación “Intocable” acudieron al concierto que brindaron en la Plaza de Toros de la Ciudad de México. La primera media hora todo parecía que sería una grandiosa noche para disfrutar de los éxitos de la banda. Pero, en un momento las luces se apagaron y la incertidumbre por lo que pasaba se apoderó del público. Una personal del staff tomó el micrófono para tranquilizar a los asistentes e informar que se encontraban atendiendo al vocalista, Ricky Muñoz.

Tras una semana de rumores y especulaciones, el vocalista finalmente contó lo sucedido en Plaza de Toros en México, luego de que se paralizara en pleno escenario, interrumpiendo su esperada presentación junto a Grupo Intocable. El líder y cantante reveló que se sometió a varias pruebas médicas que detallaron que físicamente se encuentra en óptimo estado de salud. Sin embargo, descubrió que, experimentó su primer episodio causado por su estado de salud mental actual.

Ricky ya está siendo tratado

"El viernes pasado, mientras actuaba en la Plaza de Toros de México, me enfermé. Fue un momento bastante aterrador considerando que era algo que nunca antes había experimentado. Después de pruebas médicas, he sido absuelto de cualquier dolencia física", aseguró a través de un comunicado. "Resulta que después de 28 años actuando en todo el mundo para audiencias grandes y pequeñas, estoy experimentando una ansiedad paralizante y un miedo escénico severo".

Así, el intérprete dio a conocer que se suma al alto porcentaje de adultos en Estados Unidos que experimentan un trastorno de ansiedad social. Al mismo, el cantante aseguró que se encuentra en la investigación sobre su condición y preparado para recibir la ayuda necesaria.

El Grupo Intocable no suspenderá ni una presentación

"Los problemas de salud mental nos afectan a todos", comentó. "Estoy haciendo todo lo que puedo para educarme más al respecto y me estoy tomando el tiempo para aprender las herramientas que me ayudarán a combatirlo. Si tú también sufres de ansiedad o cualquier otro problema de salud mental, quiero que sepas que no estás solo".

De acuerdo a la oficina de prensa del cantante, lo sucedido sobre el escenario, sorprendió a todo su equipo, incluidos sus compañeros de banda, ya que Muñoz jamás había experimentado una reacción de esta magnitud frente a ninguna audiencia. Además, confirmó que físicamente se encuentra bien por lo que no se cancelará ninguna presentación pautada

con anterioridad.