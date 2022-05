Cuánto sale el anillo que Harry Styles había perdido y recuperó gracias a sus fans

Harry Styles es uno de los referentes de la música británica de la actualidad. En cantante y compositor dio sus primeros pasos de la mano de The X Factor junto a One Direction. Pese a que su banda salió tercera y no ganó, los contratos no le faltaron y la fama que ganaron tampoco.

Sin embargo, la agrupación se disolvió en a finales de 2015 y desde entonces comenzó su carrera como solista, lo que fue un verdadero acierto. Así demostró su talento y su capacidad vocal. Encontró su propia identidad convirtiéndose en un sello que hoy en día tiene millones de fanáticos en todo el mundo y causa una verdadera sensación.

Harry Styles.

Tal es así que Harry Styles se presentó el 22 de abril en el último Coachella, siendo una de las figuras más importantes del Festival. Pero fue ahí que pasó un pésimo momento luego de darse cuenta que había perdido en el escenario anillo Gucci valuado en 350 dólares.

Pero fue gracias a su fanáticos que finalmente la pieza apareció. Se creo una encuesta en redes sociales, más precisamente en la cuenta de Twitter @heresharrysring para recuperarlo. Allí se lo definió como “un diseño de cabeza de león en metal bañado en oro envejecido”.

La movida primero llevó a los fans a publicar fotos de Harry Styles con su familia, así podían captar la atención de todos los fieles seguidores del artista, y de él mismo también. Gracias a eso, quien había encontrado la pieza se contactó con Gucci para informarle que la tenía en su poder y poder devolverla.

De esa manera, la marca volvió a ponerse en contacto con Harry para entregársela. El 15 de mayo, por medio de la cuenta de Twitter donde se corrió la información, aseguraron que del artista ya tenía en su posesión el anillo.

El anillo que finalmente encontró.

“¡Hurra! @Harry_Styles eres muy bienvenido. ¡Estamos muy felices de haber podido recuperar tu anillo y nos encanta poder devolverte un poco de la inmensa felicidad que nos has dado! y para @HSHQ ¡Gracias por ser tan amable!”, escribieron en la mencionada cuenta.

Además, el mismo Harry Styles compartió una postal en sus historias de Instagram donde muestra que ya tiene el anillo Gucci en su mano. Una verdadera hazaña que se logró gracias a la movilización de todos los fanáticos del cantante.