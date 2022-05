Dua Lipa se unió al elenco del live-action de Barbie

No hay ninguna duda de que la película Barbie puso manos a la obra. Hace una semanas atrás dieron a conocer la primera fotografía del film con Margot Robbie personificando a la muñeca subida en un convertible y, desde ese momento, la producción no paró. La novedad de estos días son las nuevas incorporaciones al elenco, entre ellas, nada más y nada menos que la cantante británica Dua Lipa.

Desde que Warner Bros Pictures anunció el live-action de la muñeca mas famosa de Mattel, los más expectantes comenzaron a especular sobre quiénes serían los actores que llevarían adelante esta historia. En primer lugar, tenemos a Margot Robbie como la mismísima Barbie; luego, Ryan Gosling como Ken. Ahora conocimos el nombre de la exitosa cantante que ya estaría lista para unirse y empezar a rodar junto a sus compañeros.

Primera foto de Margot Robbie como Barbie.

Hace 63 años el juguete de la marca Mattel salió al mercado para transformarse en un ícono que atravesó generaciones completas. Con múltiples adaptaciones en pantalla, ahora una de las historias de Barbie dejará el formato animado para ser interpretada por figuras como la actriz de Harley Quinn. Sin embargo, no es la única que se animará a este universo. La acompañan Ryan Gosling, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Simu Liu, America Ferreira y Kate McKinnon.

Y aunque las primeras imágenes de sus caracterizaciones dejaron en claro que la producción comenzó hace rato, una nueva incorporación se confirmó. Así lo hizo saber el periódico The Sun, que aseguró que Dua Lipa firmó su contrato para sumarse a lo que promete ser un éxito. Por el momento, no se dieron detalles si aparecerá en la pantalla con un cameo o con un personaje pero su presencia es oficial.

Todavía no vimos a la cantante británica en su faceta de actriz, no obstante, no será su primera vez en el set de filmación. Es que -más allá de su trabajo en videoclips- Dua Lipa recientemente trabajó en Argylle. Se trata de la adaptación de la novela publicada por Ellie Conway en el marco de una trilogía. Bajo la producción de Apple, consiste en un thriller psicológico que tendrá como protagonista a Henry Cavil y que tiene su estreno programado para este mismo año.

Comprobamos que la cantante no pierde el tiempo y ya estaría trabajando en el próximo proyecto de Warner Bros Pictures. ¿De qué se tratará? Con dirección de Greta Gerwig y guion de Noah Baumbach, mostrará a una de las muñecas Barbie justo cuando es expulsada de Barbie Land por no ser “lo suficientemente perfecta”. Mientras se enfrenta al mundo real, cargado de defectos, se encontrará con lecciones que cambiarán su vida.