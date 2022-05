Rosalía protagoniza la nueva campaña de la marca de Kim Kardashian

Dos culturas completamente distintas se unen para hacer de un producto una verdadera bomba atractiva que todas van a querer usar. Es que el talento empresarial parece ser innato en el clan Kardashian y no sólo por la habilidad con la que mercantilizan su vida. ¿Cuántos emprendimientos conocemos de la familia? Pensemos en Kylie Cosmetics y Kylie Skin; luego, la marca de tequila que lanzó Kendall Jenner; también, Poosh, el site de estilo de vida de Kourtney Kardashian.

Sin embargo, en esta oportunidad vamos a hacer hincapié en Skims, la empresa de moda de Kim Kardashian, valorada en miles de millones de dólares, basada en lencería y athleisure (prendas cómodas como un chándal pero concebidas no para hacer deporte, sino para poder usarlas en el día a día), y formulada con un ingrediente mágico que la llevó a triunfar a pesar de lanzarse poco antes del inicio de la pandemia: el amplio margen de colores y tallas, tener esa oportunidad es clave y una cualidad común a Savage x Fenty.

Kim Kardashian en campaña con Skims.

La gran novedad de la marca Skims es la cantante Rosalía. No es que la catalana sea una activista en este sentido, pero tampoco lo son las ex ángeles de Victoria’s Secret como Heidi Klum, Alessandra Ambrosio o Paris Hilton, pero todas posaron para las campañas de Skims, en las que también acostumbramos a ver modelos curvilíneas y con los más diversos tonos de piel. Skims integra y celebra a la mujer en todas sus expresiones.

En este sentido, Rosalía representa la seguridad en una misma, el talento y un tipo de cuerpo natural a muchísimas mujeres en todo el planeta. “La voluntad de superación, de experimentar con su música y estilo personal ha sido una gran inspiración para mí. Esta campaña tiene que ver con la energía y la confianza que ella trae al mundo”, reconoció Kim Kardashian en un comunicado de la prensa. Por su parte, la cantante declaró por la misma vía: “es muy cómoda (la marca) y me hace sentir muy sexy al mismo tiempo”.

Otro detalle que llama poderosamente la atención es que se trata de la primera campaña bilingüe de Skims, con mensajes en inglés y en español. De hecho, la catalana acompañó en redes sociales parte de la producción de fotos que hicieron para la firma con el texto “todo el mundo usa Skims”, una publicación que Kim comentó escribiendo “maldición” junto con emogis de fuego.

Rosalía posando con la Cotton Collection.

Asimismo, la cantante compartió la Cotton Collection de la marca, que según confirmó, es su favorita. Además de estas imágenes con top leggings y gorra blanca, posó con piezas negras que dejan a la vista sus piernas con el tatuaje del muslo que no suele exhibir: “una réplica de que la artista de performance Valie Export se hizo sobre el escenario en 1970”, explicó al New York Times. Esto nos confirma que no sólo sus composiciones musicales sino todo lo relacionado a Rosalía guarda una explicación que seguro nos sorprenderá. ¡Bienvenida a Skims y con altura!