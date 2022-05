Gal Gadot demostró de qué club de fútbol es hincha

Aunque Gal Gadot alcanzó la fama al ser la elegida para interpretar a Diana Prince, más conocida como La Mujer Maravilla, uno de los personajes femeninos más fuertes del universo de DC, tiene años de trayectoria tanto como actriz y modelo.

Con tan solo 36 años fue parte del ejército de su país, más precisamente de las Fuerzas de Defensa, fue modelo en Milán y París y Miss Israel. Pero lo más sorprendente es que llegó a la actuación por casualidad mientras estudiaba abogacía.

El director de casting de James Bond estaba en el mencionado país tratando de encontrar a su próxima chica Bond. La familia y los amigos de Gal Gadot le insistieron para que se presentara, aún no sabiendo actuar ni hablar inglés. Para no escucharlos más, lo hizo casi de compromiso y aunque no quedó para la cinta, la eligieron para Rápido y Furioso. Desde entonces su carrera despegó.

Desde entonces, es una de las estrellas de cine más queridas por el público de todas partes del mundo, dado su fuerte compromiso social y sus emocionantes discursos sobre la fortaleza y la inspiración de la mujer. Por eso, en sus redes sociales cosecha más de 80 millones de seguidores con los que comparte gran parte de su día a día.

Fue así que recientemente Gal compartió un video en la que se la puede ver transformar su look de pijama a un estilo urbano y súper canchero con tan solo revolear el tazón del desayuno, promocionando de esta manera una marca de cereales.

Pero lo que llamó la atención de aquellas imágenes fue los colores del outfit elegido por ella. Rápidamente el amarillo y el azul no pasaron desapercibidos y muchos de sus fanáticos lo relacionaron con los que representan al club Boca Juniors de Argentina, uno de los dos más importantes del país.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y un usuario del país del club compartió el video en su cuenta de Twitter y escribió: “¿La Mujer Maravilla? Bostera. Abrazo”. Actualmente, el post que subió en su perfil Gal Gadot ya superó el millón de “likes” y muchos de los comentarios remarcan: “Aguante boquita”.