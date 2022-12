Eiza González enseña su perfecta figura y deslumbra a todos

Una de las actrices más populares del país azteca es Eiza González, desde hace varios años la joven nacida en Ciudad de México ha sorprendido a todos con un brillante talento. Esto la ha hecho acreedora de grandes producciones de la pantalla grande de Hollywood.

Además de ser sumamente popular, Eiza González posee una belleza y figura extraordinaria. Es por eso que importantes marcas de ropa y productos de belleza la convocan para que protagonice sus campañas de publicidad. Posteriormente la propia actriz se encarga de promocionarlos en su propio perfil oficial.

Eiza González posee millones de seguidores en redes sociales.

Esta vez no fue la excepción ya que hace algunas horas en sus historias de su cuenta oficial de Instagram, Eiza González compartió una foto que pertenece a una gala de alfombra roja. En la imagen que posteó se la puede ver lucir un vestido de color negro que se caracteriza por tener transparencias. Este look no solo enalteció su belleza sino también su perfecta figura.

Claramente la fotografía compartida por Eiza González en pocas horas logró cosechar miles de reacciones entre likes y comentarios que alabaron su belleza. Entre esas reacciones se destaca la de la modelo y actriz venezolana Gaby Espino que le regaló un corazón al posteo.

Así luciría Eiza González como Sue Storm.

Hace unos días Eiza González se volvió tapa de diferentes portales de noticias tras filtrarse un rumor que dice que la actriz podría ser parte del universo Marvel. La versión afirma que la actriz mexicana interpretará a Sue Storm en la próxima película de "Los 4 fantásticos".