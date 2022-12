No tiene paz, Amber Heard anunció fuertes novedades sobre el juicio contra Johnny Depp

A mediados de este año Johnny Depp le ganó el juicio por difamación a su exesposa Amber Heard. Luego de ese episodio el actor recuperó su vida laboral y de apoco pudo salir del acecho que recibió por parte de la prensa. La otra cara de la moneda, referida a la actriz, no se quedó conforme con el fallo logrado y afirmó que buscaría una solución.

Hace algunas horas en sus redes sociales, Amber Heard realizó un posteo donde hizo un anuncio que llamó la atención de sus seguidores. En el mismo afirmó que había llegado a un acuerdo en el juicio que la enfrentaba a su expareja Johnny Depp por difamación, en el cual ella interpuso una apelación tras haber sido condenada.

El posteo que realizó Amber Heard en su perfil de Instagram.

"Tras mucha deliberación, he tomado la muy difícil decisión de llegar a un acuerdo en el caso de difamación presentado contra mí por mi exmarido", dijo en Instagram la intérprete, que estuvo casada con el también actor de 2015 a 2017 y que no dio más detalles sobre la resolución del caso.



El protagonista de la saga "Pirates of the Caribbean" acusó a Heard de difamarlo en un artículo de opinión de 2018 que escribió para el The Washington Post.

Amber Heard durante el juicio a su exmarido Johnny Depp.

El jurado condenó a Heard y otorgó a Depp 10 millones de dólares en daños compensatorios y 5 millones en daños punitivos que luego fueron reducidos a 350.000 dólares. El tribunal también concedió a Heard 2 millones en daños compensatorios, ya que ella presentó una denuncia cruzada contra su expareja también por difamación.