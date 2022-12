Maribel Guardia rompió el silencio y reveló si tiene o no cáncer

Maribel Guardia está en boca de todos y esta vez no fue por su actuación ni tampoco por una imagen que compartió en sus redes sociales. En esta oportunidad la popular actriz es tendencia en los principales portales de noticias por una declaración que realizó por su estado de salud.

Recientemente trascendió que a Maribel Guardia le encontraron una anomalía que podía llegar a ser cáncer. Teniendo en cuenta los antecedentes de su familia, su situación médica encendió las alarmas y la preocupación de miles de seguidores que mostraron su solidaridad en el mundo virtual.

Maribel Guardia es una de las actrices más populares de la pantalla chica.

Hace unas semanas a Maribel Guardia le descubrieron un tumor que le causó gran preocupación por los antecedentes de este padecimiento en su familia; incluso, su madre biológica murió de este mal cuando tenía nueve años, según han declarado en diversas ocasiones.

La cantante y actriz informó que se realizó los estudios médicos necesarios y que para su fortuna ese pequeño bulto es benigno y está fuera de todo peligro de que sea cáncer; sin embargo; deberá someterse a una operación para que se lo extirpen. Estas declaraciones se viralizaron en las redes.

Maribel Guardia posee casi ocho millones de seguidores en Instagram.

Sobre esta anomalía Maribel Guardia dijo lo siguiente: "Me hecho muchos examencitos. Me tengo que hacer algún arreglito en enero. Ojalá fuera estético, pero no. Es una operación que tengo que hacerme. No es delicado gracias a Dios, porque me hice la biopsia y estaba bien, pero seguro tengo que operarme en enero. Algo ahí, pero no lo voy a decir ahora, luego les cuento".