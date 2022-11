Acostada en su cama, Aislinn Derbez presume su belleza y enamora a todos

Aislinn Derbez es el ?nombre artístico de Aislinn González Michel. Ella es una actriz y modelo mexicana que a lo largo de los años ha demostrado que no solo es una cara bonita. Sus actuaciones han sido de las populares del cine y de la pantalla chica mexicana. A sus 36 la nacida en Ciudad de México deslumbra a todos en redes sociales.

Esta vez no fue la excepción, ya que la hija de Eugenio Derbez realizó compartió en su cuenta oficial de Instagram un carrusel de fotos desde su cama que dejó a todos con la boca abierta. En las mismas aparece la bellísima Aislinn acostada en la misma por lo que su perfecta figura acaparan las miradas de todos.

Aislinn Derbez posee una gran belleza a sus 36 años.

Junto a las fotografías Aislinn Derbez agregó una descripción que dice lo siguiente: "Qué creen, otra vez desperté así, después de 23 hrs de vuelos, con el horario al revés, sin jetlag, fresca, inmaculada… (los envidiosos dirán que es de la misma sesión del otro día)".

En cuanto a su vida personal Aislinn Derbez en 2016 se casó con Mauricio Ochmann y en febrero de 2018 tuvieron una hija de nombre Kailani. En marzo de 2020, la pareja anunció su divorcio. Actualmente la hija de Eugenio Derbez está disfrutando de estar soltera.

Aislinn Derbez no solo es una excelente actriz sino también una talentosa modelo.

Recientemente Aislinn Derbez habló sobre este tema: "Estoy abierta (al amor) hasta cierto punto porque estoy disfrutando mi soltería demasiado; entonces, así que digas ‘¡cuánto me urge tener novio!’, pues no, pero yo creo que el próximo año, ya que haya disfrutado mi soltería lo suficiente. En una de esas ya me abro más, pero denme chance de andar ahí soltera, puedo salir, puedo divertirme, sin compromisos”.