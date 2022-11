Esto es lo que come Anna Kournikova, la pareja de Julio Iglesias, para mantenerse en forma

En el año 2000, la ex tenista Anna Kournikova, pareja de Enrique Iglesias, fue nominada como una de las deportistas más atractivas del mundo. Así también, entre 1998 y 2003 siempre se encontraba entre las 50 personas más bellas. La madre de los tres hijos del cantante se retiró del tenis profesional en el 2003 debido a una lesión, pero nunca dejó de entrenar y de llevar adelante una dieta saludable, lo que le ha permitido mantenerse en forma durante todos estos años.

Si bien la comida chatarra es más fácil de prepararse cuando uno está apurado o estresado, esto repercute inevitablemente en nuestra calidad de vida. Es por ello que Anna Kournikova sugiere consumir alimentos que nos permitan mantenernos saludables, y aún así seguir comiendo rico, cosa que es posible hacer con un buen plan alimenticio.

Anna Kournikova dejó el tenis profesional en 2003.

El plan alimenticio de Anna Kournikova

Sorprendentemente, la esposa de Enrique Iglesias no se limita a una dieta estricta, es más, come todo tipo de alimentos dándose los gustos que quiera. No obstante, las cosas que consume la ex deportista son alimentos altamente nutritivos y sanos. Así es que en el plan alimenticio de Anna se encuentran las frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables.

Anna Kournikova cumple con un plan alimenticio saludable y nutritivo.

De esta manera, la nuera de Julio Iglesias comienza su día con un desayuno a base de avena con leche de soja, frambuesas o arándanos con yogur y otros alimentos que le aporten energía. Llegado el mediodía, el almuerzo consta de salmón, pollo a la parrilla, sushi y proteínas que le aporten beneficios a su cuerpo para el resto del día.

Para la merienda, Anna elige consumir vitaminas. Es así que a la tarde prefiere aguacates, bananas, piñas y otras frutas. Y, para cerrar el día, la última comida son ensaladas de atún o camarones.