Thriller 40: llega el documental del álbum que catapultó a Michael Jackson a la fama

Thriller no es sólo el álbum que convirtió a Michael Jackson en el Rey del Pop; este material de estudio fue el más vendido de la historia y, además, revolucionó la forma de hacer música y realizar video clips demostrando que en el universo del arte todo es posible. Este disco está a punto de cumplir 40 años desde su lanzamiento y se planea una celebración a todo lujo con motivo de homenaje.

Desde el momento de su lanzamiento, Michael Jackson se ha convertido en una de las grandes figuras de la industria musical, consiguiendo encabezar más de un documental acerca de su polémica vida. El 40 aniversario de este emblemático disco no será la excepción y Sony Music está listo para lanzar un gran homenaje.

Es innegable que Michael Jackson ha conseguido marcar un antes y un después en el género. Su influencia en el pop modificó los estándares de video y la coreografía. No es casualidad que haya vendido más de 1.000 millones de discos en todo el mundo, ni que haya lanzado 13 sencillos número 1. Asimismo, se convirtió en uno de los pocos cantantes que han sido incluidos dos veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

El Libro Guinness de los Récords Mundiales reconoció a Jackson como el artista más exitoso de todos los tiempos, mientras que Thriller es considerado el álbum más vendido. Luego de 17 premios Grammy y 26 American Music Awards, incluyendo el nombramiento Artista del Siglo, ahora tendrá un nuevo homenaje que incluirá eventos para fans gratuitos, experiencias inmersivas, festejos y la proyección de un documental que se titulará Thriller 40

Del 10 al 13 de noviembre se llevará adelante una celebración en Dusseldorf, Alemania, mientras que del 18 al 20 de noviembre tendrá lugar otra de las experiencias en la ciudad de Nueva York, que estará dirigida a las canciones más relevantes del álbum. En este sentido, en ocho ciudades de todo el mundo, se podrá disfrutar del esperado documental que revela la realización del icónico álbum con una versión extendida.

A partir de este álbum, Michael Jackson redefinió la forma de arte del video musical con cortometrajes innovadores. El clásico Thriller consiguió transformarse en el primer y único videoclip incluido en el Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso. De esta manera, el Rey del Pop instaló un nuevo estándar estético para la producción de video con canciones como Billie Jean, Beat It, They Don’t Care About Us, Bad y Smooth Criminal.