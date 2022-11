A Millie Bobby Brown le encantaría hacer un episodio de Stranger Things musical

Su gran interpretación de Eleven en la serie más aclamada de Netflix, Stranger Things, la convirtió en una de las actrices del momento. Este mes la plataforma estrena la segunda parte de Enola Holmes y, en medio de la promoción del film, Millie Bobby Brown reveló que le encantaría hacer un episodio musical en la serie de ciencia ficción que tiene maravillados a millones de espectadores en el mundo. ¿Te gustaría ver esto en la pantalla?

“Digo cosas como que quería que Eleven se casara, pero luego también dije que quería que muriera. Realmente no lo sé. Y también, no es mi elección. Digo todas estas cosas realmente sola en voz baja, y luego la gente las toma y las imprime. Y yo digo, no, no, no, lo dije en broma, que quería que se casara y trabajara en Target. Era una broma. Pero tal vez no sea una broma. ¡Me encantaría ser la escritora! ¡Lo haría más como un musical!”, declaró la Millie Bobby Brown.

La estrella de Enola Homes continuó afirmando, que para el final de la serie, que saldría al aire en 2024, el programa debería inspirarse en la comedia de situación It's Always Sunny In Philadelphia, que contó con un tono cantando, todo bailando, un episodio como parte de la cuarta temporada.

“Pero, ya sabes, no me lo confían a mí, lo cual deberían. Créanme: puedo hacer el final de Stranger Things, y sería genial. Creo que debería ser como It's Always Sunny In Philadelphia. ¿Alguna vez viste el episodio musical? Tiene que terminar así, ¡un episodio musical!”, dijo la actriz a la revista Total Film. Millie Bobby Brown habló sobre su programa universitario en la revista Allure y explicó que quería "aprender sobre el sistema y cómo ayudar a los jóvenes" a través de su programa universitario.

Mientras estudia en la Universidad de Pardue, Millie Bobby Brown promociona su próxima película, Enola Holmes 2.

La estrella está inscrita en la Universidad de Purdue, en Indiana, donde estudiará servicios humanos de forma remota mientras continúa actuando. "Por supuesto, la gente puede verlo como presión o miedo, pero creo que esa es la parte más emocionante de mi trabajo", expresó la actriz. Toda la gente me mira, '¿Qué vas a decir, Millie?'. Voy a decir, 'las jóvenes merecen una educación. Los jóvenes de todo el mundo merecen los mismos derechos. (Tú) mereces amar a las personas que quieres amar. Se la persona que quieres ser y logra los sueños que quieres lograr'. Ese es mi mensaje”, recalcó.

En otra parte de la entrevista, habló sobre canalizar una "situación poco saludable" con la estrella de TikTok Hunter Ecimovic en su actuación en la temporada 4 de Stranger Things. "Me sentí muy vulnerable", reveló. "Además, nadie en el set sabía que estaba pasando por esto. Entonces, fue agradable poder lidiar con eso yo misma y nadie más tenía conocimiento. Entonces fue más difícil cuando todo el mundo lo supo", agregó.