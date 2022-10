Shakira expresa su dolor por su separación con Gerard Piqué: "Es un..."

Una vez más en el año Shakira es tendencia a nivel mundial por el lanzamiento de una canción. A igual que "Te felicito", la cantante colombiana eligió la música para gritarle a los cuatro vientos lo siente en lo profundo de su corazón. La madre de Milan y Sasha, según expresaron fuentes cercanas a ella, decidió hablar de lo que pasó a través de sus canciones.

Shakira es una de las cantantes más escuchadas del año.

La canción "Monotonía" fue lanzada a nivel mundial a horas de la tarde noche de ayer. En pocas horas este tema musical se convirtió en tendencia y en YouTube ya supera los ocho millones de reproducciones. En la famosa página de videos se encuentra en la primera posición. Además este gran éxito de Shakira cuenta la participación de Ozuna que le da el toque perfecto para que sea una de las mejores del año.

Una fuente cercana a la cantante colombiana informó a un medio español que Shakira expresó todo el dolor que siente al separarse del padre de sus hijos. Cada palabra que narra esta canción es lo que sintió o siente la nacida en Barranquilla. Algunas frases que se destacan en Monotonía son las siguientes: "Es un adiós necesario", "no me saben a nada tus labios", "te olvidaste de lo que un día fuimos".

A continuación la letra completa de Monotonía de Shakira

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah)

Yo sabía que esto pasaría

Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Y lo peor es que

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah)

Yo sabía que esto pasaría (Oh-oh-oh)

De repente ya no eras el mismo (El mismo)

Me dejaste por tu narcisismo (Egoísmo)

Te olvidaste de lo que un día fuimos (Woh-oh, oh-oh)

Eh-eh, ey

Tú distante con tu actitud

Y eso me llenaba de inquietud

Tú no daba' ni la mitad

Pero sí sé que di más que tú

Estaba corriendo por alguien

Que por mí ni estaba caminando

Este amor no ha muerto

Pero está delirando

Ya de lo que había ya no hay na'

Te lo digo con sinceridad

To' está frío como en Navidad

Es mejor que esto se acabe ya (Ya, ya)

No me repitas otra vez, que esa ya la vi (Ya la vi)

Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí (Más a mí)

Es un adiós necesario

Lo que un día fue increíble se volvió rutinario

No me saben a nada tus labios

Ahora es todo lo contrario, y lo peor es que

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah)

Yo sabía que esto pasaría

Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo (Mismo)

Siempre buscando protagonismo

Y te olvidaste de lo que un día fuimos

Eh-eh, ey