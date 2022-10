Desde la playa, Bárbara de Regil enseña su cuerpo al natural y paraliza las redes

Sin lugar a dudas, Bárbara de Regil es una actriz de cine y televisión mexicana que desde hace varios años viene teniendo una popularidad en diversas partes del continente. Además gracias a ello se ha convertido en una influencer con todas las letras que a diario brinda consejos fitness a sus millones de seguidores.

Su debut en la pantalla chica comenzó cuando participó en la telenovela "Bajo el alma" donde demostró que era dueña de un talento que próximamente la llevaría la fama mundial. Con el paso del tiempo este reconocimiento en todas partes del continente llegó con su personaje de Rosario en la adaptación mexicana de la serie original colombiana "Rosario Tijeras".

Bárbara de Regil tuvo una relación con Matías Novoa.

En cuanto a su vida personal, De Regil es prima del locutor y presentador mexicano Marco Antonio Regil. A sus 15 años, descubrió que estaba embarazada de su antiguo novio, por lo que decidió tener a su hija con él. La niña nació con el nombre de Mar Alexa de Regil. Bárbara tuvo que darle a su hija su apellido ya que el padre de la misma la abandonó por una de sus amigas cuando apenas nació. Posteriormente y luego de varios años la talentosa artista conoció el amor nuevamente y se casó en marzo de 2017 con el abogado Fernando Schoenwald.

Por otra parte, recientemente se conoció que Bárbara de Regil formará parte de una película dirigida por Salma Hayek. El proyecto lleva por título "Quiero tu vida" y relata la vida de Nico, interpretado por Erick Elías, un futbolista cuya carrera llega a su fin tras sufrir una lesión.

Cambiando de tema, hace algunas horas, en su perfil de su cuenta de Instagram, Bárbara de Regil compartió una serie de fotos y videos desde la playa que dejaron sin palabras a sus seguidores. En la misma se la puede ver luciendo un bikini que no solo enalteció su belleza sino también su perfecta figura.

Junto a la fotografía Bárbara de Regil agregó una descripción que dice: "Aveces … solo aveces cuando no puedo mas y tengo ganas de rendirme , pienso en todas las personas a las que les encantaría verme fracasar. Y ME LEVANTO. Y digo aveces por que las demás me Levanto por mi y PARA MI ... Y también digo aveces por que casi NUNCA me dan ganas de fracasar VAMONOSSSSSS".