La historia del supuesto hijo no reconocido de Andrés García

Es de público conocimiento que la relación que tiene el ex galán de telenovelas Andrés García con sus hijos no es de la mejor, al punto de que el actor ha hecho saber que no le tocará nada de la herencia que deje sobre la tierra. Sin embargo, hay un supuesto hijo no reconocido del protagonista de “Pedro Navajas”, que abre un interrogante sobre el relacionamiento que tiene con él.

Desde haces meses, la salud del actor se ha venido deteriorando, al punto de confesar que estaría viviendo sus últimos días, y que su final está cada vez más cerca. Asimismo, muchos se preguntan quienes se van a quedar con su fortuna, aunque el propio García afirmó hace unas semanas que serían su esposa y su hermana las beneficiarias de su herencia.

Andrés García confirmó que no le dejarán nada de su herencia a sus hijos.

De igual manera, Andrés ha revelado que sus hijos no van a ver ni un sólo peso de su parte por lo malos que han sido cuando más los ha necesitado por su enfermedad.

Lo que muy pocos sabían que el actor tiene un supuesto hijo al que no reconoció, producto de un romance fugaz que tuvo con una vedette llamada Melina May.

El supuesto hijo no reconocido de Andrés García se llama Eric.

¿Quién es el hijo no reconocido de Andrés García?

La encargada de divulgar la noticia del hijo no reconocido de Andrés García fue la polémica vedette Lyn May, quien hace unos años reveló que el actor tuvo un romance con una de sus amigas y que tuvieron a un bebé llamado Eric.

Lyn May reveló en el programa “De primera mano” que el actor siempre ha sabido de la existencia de su hijo, pero nunca ha querido reconocerlo de forma oficial. De acuerdo con la mujer de 69 años de edad, Eric se encuentra trabajando en la Asociación Nacional de Actores, y aseguró que el parecido entre padre e hijo es sorprendente.

May señaló que el joven luce idéntico a su supuesto padre y, es que muchos televidentes afirmaron que en las fotos se parece mucho al galán, por lo que no se explican el motivo por el cual el famoso no lo ha reconocido. Lo cierto es que Eric se negó a hablar en público, pero reconoció que hace años que no ve a su supuesto padre y que lamenta por la situación de salud que está atravesando el actor.