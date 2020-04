Tiene fecha de salida la segunda parte de uno de los mejores juegos de la historia

Sony ha anunciado en su blog oficial las fechas de lanzamiento de dos de sus exclusivos más importantes de este año The Last of Us Part II y Ghost of Tsushima, después de haber retrasado el lanzamiento del primero por razones logísticas derivadas de la pandemia del coronavirus, lo que en consecuencia ha afectado al lanzamiento del segundo, que estaba planificado originalmente para el 26 de junio.

Fechas de lanzamiento confirmadas para The Last of Us Part 2 y Ghost of Tsushima

Así, el orden de lanzamiento de ambos títulos de PS4 queda configurado de la siguiente manera: The Last of Us Part II se lanzará el próximo 19 de junio, mientras que Ghost of Tsushima se estrenará un mes después, el 17 de julio.

Ya en un primer momento, en el propio anuncio del retraso de The Last of Us Part 2, Naughty Dog dejó claro que el retraso de su juego se debía a razones meramente relacionadas con el COVID-19 a un nivel logístico que impedía un lanzamiento sin incidencias: el desarrollo del juego estaba ya finalizado e incluso Naughty Dog declaró estar valorando opciones para ponerlo a la venta lo antes posible.

Este nuevo anuncio se produce tras la filtración masiva de contenido del juego que ha tenido lugar este fin de semana: desde la noche del domingo se han venido filtrando escenas de gameplay, cinemáticas y partes de su trama con importantes spoilers de la historia de The Last of Us Part 2.

De este modo el inesperado pero inevitable retraso del lanzamiento de The Last of Us Part 2 queda en un aplazamiento del estreno de apenas tres semanas, ya que su fecha de lanzamiento original estaba prevista para el 29 de mayo. Cabe recordar que en su momento Sony devolvió el dinero automáticamente a quienes hubieran reservado digitalmente el juego de Naughty Dog, por lo que ahora no estaría de más revisar si es necesario realizar de nuevo la reserva digital.

Ghost of Tsushima, por su parte, tenía previsto su lanzamiento para finales de junio. Con esta nueva fecha se aplaza también alrededor de tres semanas, a pesar de que en el momento del retraso de The Last of Us Part 2 la propia Sony indicó que "no hay otros retrasos de los que avisar, pero os mantendremos actualizados". Aun así ya se esperaba ciertas modificaciones en la fecha de lanzamiento del juego de Sucker Punch que apuntaban a agosto, pero se entiende que finalmente las fechas han cuadrado para publicarlo un poco antes.

Ambas fechas son oficiales y se entiende que inamovibles. Sony ha publicado esta información en su blog oficial en una carta firmada por Hermen Hulst, jefe de Worldwide Studios, en la que también da las gracias tanto a los equipos de desarrollo por su esfuerzo y trabajo, tanto a Naughty Dog como a Sucker Punch Productions, y también a la comunidad por su comprensión y paciencia.