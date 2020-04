Cómo celebrar un cumpleaños increíble sin salir de casa

Cuando se trata de los que más queremos, no importa que tan difíciles sean las circunstancias, siempre buscamos la forma de festejarlos para hacerlos sentir mejor. No es casualidad que durante las últimas semanas hayan aumentado las búsquedas relacionadas con ideas para celebrar cumpleaños durante la cuarentena en Pinterest, la plataforma de inspiración, ya que a medida que las personas pasan más tiempo en casa, van descubriendo nuevas formas de adaptarse a este nuevo estilo de vida sin dejar de hacer lo que más les gusta. Millones de usuarios están encontrando la inspiración que necesitan para no dejar de celebrar las fechas más importantes de su calendario.

Algunas ideas

Videollamadas para fiestas virtuales

Durante las últimas semanas, muchas personas han hecho de casa su nuevo espacio de trabajo, lo que convirtió a las videollamadas en una parte importante de su vida diaria, incluso cuando se trata de una fiesta de cumpleaños. Skype, Zoom o FaceTime son las apps favoritas de muchos usuarios para estar más cerca de los que quieren y celebrar a distancia. Al mismo tiempo, los usuarios encuentran la playlist perfecta para festejar en casa o la inspiración que necesitan para decorar espacios a su gusto con motivo de su cumpleaños.

Los mejores regalos en la puerta de tu casa

Cuando recibir una videollamada de las personas más importantes pareciera no ser suficiente, siempre llegarán a casa nuevas formas de desear un feliz cumpleaños. A pesar de la distancia, hay cantidad de apps que pueden hacer llegar ese regalo especial, lo que es importante es pensar en originales ideas:

Un infaltable desayuno de su bar favorito

Un ramo lleno de chocolates y dulces para ver sus series favoritas o su versión salada y con cerveza.

Cuadernos artesanales.

Un set indispensable.

Un clásico: la caja de los sentidos.

Para mimarlos más que nunca.

Pasar un cumpleaños en aislamiento no tiene porque ser una mala idea, de hecho, para miles de personas resulta el escenario ideal para experimentar nuevas cosas que los hagan sentirse más felices que nunca.

Desde rutinas de spa en casa para tener tiempo para uno misma hasta ejercicios de yoga para empezar el día con el pie derecho, todo con tal de mimarse y pasarla mejor que nunca en su fecha favorita.

¡Nunca puede faltar la torta!

¿Qué sería de una fiesta de cumpleaños sin una torta? Ya sea con una torta de unicornio con cupcakes o con su torta de galletitas favoritas, mientras que otros buscan ideas para llevar su decoración al siguiente nivel con las capas de colores.

No importa la distancia o la situación, no hay nada que impida festejar las fechas más importantes de los que más queremos, siempre que contemos con ideas creativas.