Videojuegos: Estos son los lanzamientos más importantes de la semana

Los lanzamientos de esta semana superan con creces a los de la semana anterior. Desde títulos multijugador y estrategia, pasando por aventuras narrativas.

Aquí, los estrenos de la semana para disfrutar del fin de semana que se viene.

Help Will Come Tomorrow (PS4 / Xbox ONE / PC / martes 21)

Un juego que propone una experiencia narrativa de supervivencia ambientada en la Rusia de 1917. Luego de la Revolución Rusa, un grupo de pasajeros del tren transiberiano sobreviven a un accidente, pero se encuentran a merced de las condiciones climáticas. En este contexto será necesario administrar los recursos, tomar decisiones, y lidiar con los conflictos de la supervivencia, que afectará la relación y moral de los personajes.

The Flower Collectors (PC / martes 21)

Barcelona de 1977. Un ex policía en una silla de ruedas es testigo de un asesinato a través de su ventana, y decide investigar el caso. En la historia se le unirá una periodista. Una interesante ambientación en un mundo poblado por animales antropomórficos, y una historia que prioriza el misterio y el desarrollo de personajes.

Cloudpunk (PC / jueves 23)

Una propuesta que nos sumerge en una aventura de exploración. La protagonista es Rania, una novata trabajadora de la compañía de envíos Cloudpunk, que opera en la ciudad futurista de Nivalis. El objetivo es llevar los paquetes a su destinatario, pero en el medio nos encontraremos con diversos personajes, y una historia de misterio y conspiraciones que involucra hackers y una inteligencia artificial fuera de control.

Deliver Us The Moon ( PS4 / Xbox ONE / viernes 24)

Tras su exitoso debut en PC llega a las consolas este thriller de ciencia ficción ambientado en un futuro cercano, en el que los recursos naturales de la Tierra se han consumido. En ese marco la Agencia Espacial construyó una serie de bases en la Luna para extraer energía, pero la comunicación con ellas se perdió durante años. Tendremos que viajar a la Luna, recorrer las diferentes bases abandonadas, y descubrir qué sucedió con las tripulaciones pasadas y el misterio que esconde el proyecto.

Trials of Mana (PC / PS4/ Nintendo Switch / viernes 24)

Una remake del juego de rol clásico lanzado en 1995 como Seiken Densetsu 3. Un juego que se adelantó a su época, ya que te permitía escoger tu personaje y dos compañeros de entre seis disponibles, y la historia se adaptaba a las decisiones del jugador. Ahora, con gráficos completamente en 3D y modificaciones en el sistema de combate, llega en su mejor forma.

XCOM: Chimera Squad (PC / viernes 24)

Una aventura independiente que introduce varios cambios en la estructura y los sistemas tradicionales de la saga. Desarrollado cinco años después de los eventos de XCOM 2, Chimera Squad nos pone al control de un equipo compuesto por humanos y alienígenas, con el objetivo de controlar las calles de City 31. Cada uno de los 11 agentes tienen sus propias habilidades y características, por lo que habrá que conformar el escuadrón dependiendo de la misión.

Predator: Hunting Grounds (PC / PS4 / viernes 24)

Los amantes del universo de Depredador están de parabienes. Un juego multijugador asimétrico para hasta cinco jugadores. Predator Hunting Grounds pondrá a un escuadrón de cuatro soldados, que deberán cumplir diferentes misiones, a merced del cazador alienígena, aunque en esta oportunidad el enfrentamiento no será el principal objetivo de los humanos. El juego ofrece varias clases de soldados y diferentes tipos de Depredadores, cada uno con sus propias características, armamento y habilidades.

Fuente: Malditos Nerds