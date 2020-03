Pokemon Go toma una decisión importante por la pandemia

Aunque la crisis del coronavirus nos afecta a todos, algunas compañías han sufrido cambios más graves que otras. Para Niantic, el viento sopla de frente: sus juegos están hechos para invitar a los jugadores a salir de casa, justo lo que no deben hacer estos momentos. Por eso, a lo largo de las últimas semanas han publicado numerosas actualizaciones revisando la economía y funcionalidad de títulos como Pokémon GO. Esta semana, el exitoso free-to-play implementa una nueva medida: permitir a los jugadores participar en incursiones desde casa.

De hecho, y según apuntan en su blog oficial, esto no es más que un pequeño paso en un plan mucho más grande. La meta final es que los jugadores puedan seguir participando en actividades de todo tipo en un ambiente más seguro mientras dure esta epidemia. Para ello, Niantic revisa su propio ADN, identifica los aspectos fundamentales de su jugabilidad, y explora alternativas para estos. "Vamos a ampliar la hoja de ruta de nuestros productos para habilitar más formas de jugar desde casa en los próximos días y semanas, cuando el mundo más lo necesita".

Así pues, ahora la característica de "sincroaventura" tendrá en cuenta el ejercicio y los pasos que demos incluso en nuestro hogar, y pronto (en un momento sin especificar) podremos invitar a amigos que estén lejos para participar en incursiones desde el sofá. Parece que también se implementará alguna forma de visitar o hablar de monumentos y otros lugares destacados antes de poder volver a visitarlos, aunque no está claro cómo funcionará este sistema. Por último, y no por ello menos importante, parece claro que el Pokémon GO Fest —el mayor evento anual de la comunidad— no se celebrará presencialmente en 2020, y habrá "nuevas formas de disfrutarlo".

Es de suponer que se emitirá algún tipo de evento en directo, y que los jugadores podrán capturar e intercambiar Pokémon sin salir de casa. Te recordamos que recientemente se adaptó la Liga de Combates GO a este nuevo formato, y que muchos objetos ahora son más baratos o fáciles de encontrar que antes. No está claro hasta cuándo se extienden los planes especiales de soporte de Niantic.