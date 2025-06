El teminante pedido que hizo Mauro Icardi durante su viaje a Uruguay

Mauro Icardi , al igual que Wanda Nara , siguen dando de qué hablar. Ahora, él llamó la atención por su reciente viaje a Uruguay. Todo esto fue a raíz de que no pudo ver a sus hijas por el Día del Padre; así que optó por salir de paseo junto a su novia, la China Suárez , y amigos.

Fue Ángel de Brito quien contó lo que ocurrió en el país vecino y el terminante pedido que realizó. "Icardi viajó a Carmelo con su novia y almorzó con sus amigos. Me dicen que estuvo almorzando en almacén de la capilla, en Carmelo. Una bodega resto. Pidió a los dueños del restaurante que no circule ni una foto y dejó doscientos dólares de propina. Pero prohibido a los dueños hablar o contar", reveló.

Mauro Icardi .jpg Mauro Icardi y la China Suárez

"Cuando a la niña se le preguntó por la presencia de su padre en el auditorio del colegio, refirió haber sido sorpresivo para ella que no esperaba verlo en el reciento, expresando que si bien le gusta verlo, no le gusta que esto no haya sido anticipado", leyó Yanina Latorre del informe del Ministerio Público Tutelar.