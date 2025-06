El revés judicial que sufrió Wanda Nara por la cuota alimentaria

Recién llegados de Ibiza, Mauro Icardi y la China Suarez siguen disfrutando a pleno de su romance. Sin embargo, en el medio está la batalla legal con Wanda Nara , ex pareja del futbolista. Los reclamos judiciales vienen desde ambas partes, pero ahora la tensión crece tras la demanda que presentó la empresaria por el incumplimiento de la cuota alimentaria.

Lo cierto es que este es uno de los temas que más enfrenta a Wanda Nara y a Mauro Icardi . Desde hace meses el trámite legal está en marcha con diferentes situaciones. Sin embargo, el 2 de junio la periodista Yanina Latorre reveló un dato que no todos sabían.

“ Wanda está perdiendo casilleros”, dijo Yanina Latorre en su programa., para “En septiembre del año pasado salió la separación, cuando todavía estaba Ana Rosenfeld. Ella pide alimentos por el 5% y el juez le dio 3%, pero eso se llama ‘alimentos provisorios’. Tenés seis meses para meter la demanda y pedir los alimentos definitivos. Ahí puede ser más, menos o demás, porque ahí no liquidás gastos de los menores”, explicó la periodista.

En torno a eso, Yanina Latorre añadió: “Él (Mauro Icardi) no pagó nunca nada, olvidate. Pagó 10 mil euros y no pagó más. Wanda está diciendo que no lo van a dejar entrar al país, porque está como deudor moroso… pero en estos seis meses que ya pasaron desde que salieron los alimentos provisorios del 3% que serían 50 mil euros por mes, a chequear porque hay quienes dicen que Mauro gana 600 lucas y otros que gana 100, nunca Wanda metió la demanda”, añadió la periodista.